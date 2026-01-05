ما القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب فيا ديل ماري لاستقبال مباراة مهمة تجمع ليتشي وروما ضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.
يمتلك الجيلاروسي 33 نقطة، كما خسر المباراة الماضية أمام أتالانتا بهدف نظيف ليتوقف ترتيبه عند المركز الخامس.
على الجانب الآخر يحتل ليتشي المركز الـ 16، برصيد 17 نقطة، ولن يكون خصماً سهلاً خاصة أنه يحاول الابتعاد عن مراكز الهبوط قدر المستطاع، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور لصالحه.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟
موعد مباراة ليتشي وروما في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الثلاثاء 6 يناير 2026، على استاد فيا ديل ماري.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟
تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.
ويمكن مشاهدة المباراة بتعليق فيصل الهندي.
|القنوات الناقلة
|المعلق
|stc tv
|فيصل الهندي
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟
يمكن مشاهدة مباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.
وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.