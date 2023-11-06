​​القرار النهائي بعد احتفاله برسالة لخاطفي والده .. الاتحاد الإنجليزي يرد على دياز

لاعب ليفربول ينجو من ورطة.

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن اللاعب الكولومبي لويز دياز نجم ليفربول لن يتلقى أي عقوبة على الرسالة التي أظهرها على قميصه خلال مباراة فريقه أمام لوتون.

جاء هذا من خلال صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يتفهم موقف اللاعب، لذلك لن يقوم بعقابه.

وكان والد دياز قد تعرض للخطف في كولومبيا قبل أيام، وفشلت مساعي الجميع في الإفراج عنه بأي شكل من الأشكال حتى الآن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووعدت الجماعة المسلحة التي اختطفت والد دياز أن تطلق سراحه قبل ساعات، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن الإفراج عنه.

جدير بالذكر أن دياز كان قد سجل هدف ليفربول الوحيد في التعادل مع لوتون، وقام برفع رسالة وجهها لخاطفي والده وطلب منه الإفراج عنه.