يويفا ينفي تجميد النشاط حتى نهاية 2021

بعد انتشار الشائعات حول توصية منظمة الصحة العالمية

نفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، جميع الأنباء التي تم تناقلها في الفترة الأخيرة، حول توقف النشاط الرياضي في العالم حتى عام 2021.

العديد من المحادثات تم عقدها خلال الأيام القليلة الماضية، بين الاتحادات الرياضية المختلفة، مع منظمة الصحة العالمية، لمناقشة إمكانية عودة النشاط الكروي بعد توقفه بسبب فيروس كورونا.

بعض التكهنات أشارت إلى توصية المنظمة، باستمرار الوضع الحالي بتعطل الأنشطة والمسابقات الرياضية، نظراً للتوقعات حول استمرار الوباء لفترة طويلة بمختلف أنحاء العالم.

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وقال المتحدث الرسمي لليويفا عن هذه الأنباء:"مجرد شائعات غير صحيحة، منظمة الصحة العالمية لم تنصح أبداً بعدم استئناف كرة القدم حتى نهاية 2021".

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وفي سياق متصل، كشفت شبكة "سكاي سبورتس" عن وجود محادثات مستمرة هذا الأسبوع، حول طريقة صعود الأندية لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، ونفس الشيء لبطولة الدوري الأوروبي.

يذكر أن منظمة الصحة كانت أول من دعت لتأجيل أولمبياد طوكيو ويورو 2020 من هذا الصيف، إلى 2021 بعد انتشار فيروس كورونا والمخاوف من ارتفاع أضراره بالتجمعات الرياضية.