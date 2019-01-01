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الدوري الأوروبي

يويفا يعلن تبديل مباراتي أرسنال ورين في الدوري الأوروبي

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أنباء سارة للمدفعجية بخوض مباراة الإياب على ملعب الإمارات
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، نقل مباراة أرسنال ورين الفرنسي في بطولة الدوري الأوروبي.

أرسنال تخطى دور الـ32 من اليوروبا ليج أمس الخميس، بعد تغلبه على ضيفه البيلاروسي باتي بوريسوف 3/0.

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النتيجة عوضت تأخر المدفعجية خارج ملعبهم بالهزيمة بهدف نظيف في مواجهة الذهاب.

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قرعة دور الـ16 أوقعت أرسنال ضد نظيره الفرنسي رين، على أن يلعب مباراة الذهاب خارج أرضه والإياب بفرنسا.

ومع ذلك أعلن يويفا ان مباراتي الذهاب والإياب سيتم مبادلتهما، حيث يخوض المدفعجية مباراة العودة على ملعبهم.

ويأتي ذلك نظراً لتزامن لقاء تشيلسي مع دينامو كييف يوم 7 مارس في العاصمة الإنجليزية لندن.

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وتنص اللوائح على عدم خوض فريقين من نفس المدينة مباراتين في أي بطولة أوروبية بنفس التوقيت.

يذكر أن أرسنال سيلعب الذهاب يوم 7 مارس، قبل استضافة رين في ملعب الإمارات يوم 14 من نفس الشهر.

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