يويفا يدرس تحويل دوري أبطال أوروبا إلى كأس العالم

لكن ليس قريبًا..

كشف أليكساندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن احتمالية تغيير نظام الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا بالمواسم المقبلة.

ونتيجة لضغط الوقت بسبب فيروس كورونا، اضطر الاتحاد الأوروبي لتأجيل دوري الأبطال حتى أغسطس ثم عقد المباريات من دور ربع النهائي إلى النهائي بنظام مباراة واحدة على أرض محايدة بعد أن كانت ذهابًا وإيابًا طوال التاريخ.

النظام الجديد لقيّ شعبية كبيرة بين الناس على خلفية الإثارة التي أتت في أغلب المباريات، ما جعل البعض يطالب باستمرار هذا النظام وإلغاء النظام التقليدي القديم.

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تشيفيرين في تصريحات صحفية قال "اضطررنا للقيام بذلك ولكن في النهاية نرى أننا اكتشفنا شيئًا جديدًا لذلك سنفكر في ذلك بالمستقبل بكل التأكيد".

كما أضاف "إذا كانت مباراة واحدة وسجل فريق هدف، فإن الآخر يُسرع للتعديل، أما إذا كانت بنظام الذهاب والعودة، فيتواجد متسع من الوقت للفوز بالمباراة التالية".

وأتم "بالطبع علينا التفكير في حقيقة أن عدد المباريات سيقل وستأتي القنوات وتخبرنا بذلك وتتغير بعض الأمور الاقتصادية، لذلك سيتعين علينا مناقشة متى سينتهي هذا الموقف المجنون".

بشكلٍ عام، لا يمكن لليويفا تغيير الشكل التقليدي لدوري الأبطال قبل موسم 2023-2024 لوضع الجداول الخاصة بالمواسم من الآن لحينها بالفعل، من بعد ذلك قد يتم إقحام النسق الجديد، هذا ما ستكشفه عمومًا مناقشات يتوقع أن تدور في نهاية العام الحالي.