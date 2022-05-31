يقترب اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا من 30 هدفًا لفريق شباب أيندهوفن هذا الموسم ، ويتوقع أن يلعب دورًا أكبر مع الفريق الأول في 2022-23

كان على رود فان نيستلروي ، أحد أفضل المهاجمين في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

أمضى مهاجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق فترتين كجزء من الجهاز الفني للمنتخب الهولندي ، بينما كان يعمل أيضًا مع فريق الشباب في أيندهوفن .

لكن هذا الصيف ، سيتخذ فان نيستلروي خطوة جديدة هي تولي مسؤولية الفريق الأول في أيندهوفن ، ليحل محل روجيه شميدت المنتهية ولايته بعد موسم تولى فيه قيادة شباب أيندهوفن في دوري الدرجة الثانية الهولندي.

بالنظر إلى مسيرته الكروية ، من المتوقع أن يشرف البالغ من العمر 45 عامًا بشكل خاص على التحسينات في الهجوم ، على الرغم من وجود مسؤولية أنه سيتعين عليه أولاً إعادة بناء خط هجومه.

من المتوقع أن يرحل كودي جاكبو المطلوب في مجموعة من أكبر الأندية في أوروبا، على غرار آرسنال وليفربول وبايرن ميونخ.

في بداية الموسم ، كان الأمر نفسه متوقعًا بالنسبة لنوني مادويكي ، لكن الإصابات أعاقت الإنجليزي الدولي الشاب في 2021-22 ، مما يعني أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الألماني التي تحرص على المهاجم قد تقرر البحث في مكان آخر.

بغض النظر ، سيحتاج فان نيستلروي إلى تدعيمات ، يمكن أن يكون أحدها نجم من فريق الشباب.

مع تبقي مباراة واحدة فقط من موسم فريق شباب أيندهوفن ، استطاع يوهان باكايوكو بالفعل أن يسجل 17 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة للفريق في 2021-22 ، مما يعني أنه شارك بشكل مباشر في هدف كل 85.4 دقيقة في الدرجة الثانية.

Madueke, is that you? 🧐



De 18-jarige Johan Bakayoko steelt de show bij Jong PSV tegen Almere City: twee assists en een goal ✨#JPSALM pic.twitter.com/G5Cj5p0psn — ESPN NL (@ESPNnl) January 10, 2022

بالنظر إلى أنه نجح فقط في تسجيل هدف واحد وصنع ثلاث تمريرات حاسمة في 19 مباراة على هذا المستوى الموسم الماضي ، فهذا يعد تحسن كبير من اللاعب الدولي الشاب البلجيكي ، والذي لعب فان نيستلروي دورًا رئيسيًا في تطوره.

قال فان نيستلروي لشبكة ESPN في يناير: "يمكنك أن ترى أنه يتمتع بالقوة ولديه أيضًا تسديدة جيدة. إنه يلعب كرة قدم بطريقة متقنة لدرجة أنك تنسى أنه يبلغ من العمر 18 عامًا فقط.

"إذا استمر في التطور ، فهو صبي يسير على الطريق الصحيح للانضمام إلى الفريق الأول في نهاية الموسم."

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ومع ذلك ، لم تتحقق هذه الخطوة تمامًا ، حيث ظهر اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا مرتين فقط على مقاعد البدلاء مع فريق أيندهوفن الأول حتى الآن ، ولكن من المرجح أن يتغير ذلك بمجرد تولي فان نيستلروي زمام الأمور.

تصور أيندهوفن بالتأكيد أن يصبح لاعبًا في الفريق الأول عندما ضمه إلى النادي من أندرلخت في عام 2019 ، حيث قضى باكايوكو وقتًا سابقًا في كلوب بروج وميتشيلين.

ومع ذلك ، فإن أول موسمين له مع النادي أثارا التخوفات ، وأن اتباع مسار مادويكي في بطولة الشباب قبل أن يكون له تأثير على الدوري الهولندي أمر غير محتمل.

على الرغم من ذلك ، رأى النادي الأمور بشكل مختلف ، وفي صيف عام 2021 عرض على الشاب عقدًا جديدًا مدته أربع سنوات ، وقع عليه باكايوكو بينما كان يرتدي بدلة بيضاء وربطة عنق حمراء.

قال في ذلك الوقت: "الآن يعود لي إثبات أنه يمكنني وضع الأرقام المطلوبة مني. أريد أن أكون أكثر حسمًا فيما يتعلق بإحصائياتي ، وقد تحدثت إلى المدربين حول القيام بذلك."

كان رجلاً يفي بكلمته ، حيث شحذ قدرته على الإنهاء تحت عين فان نيستلروي الساهرة ، على الرغم من أنه أكثر بكثير من مجرد لاعب يضع الكرة في الشباك.

يلعب بشكلٍ عام في الجهة اليمنى ، مستخدمًا سرعته وسيطرته الدقيقة لإحداث كوابيس لظهيري الخصم قبل أن يقطع للداخل إما للتسجيل أو لخلق فرص لزملائه في الفريق.

برصيد ستة أهداف ، لديه أكبر عدد من الأهداف من خارج منطقة الجزاء في الدرجة الثانية الهولندية ، وقد تحسن اتخاذ قراره من حيث وقت تجربة حظه ومتى يبحث عن المساعدة بشكل كبير عن السنوات السابقة.

قال وكيل أعماله ، جيرارد ويترز ، لـ Het Nieuwsblad: "في بداية عام 2021 ، لم يكن يوهان في حالة جيدة. ولكن بعد حصوله على عقده الجديد ، تغير كل شيء.

"بدأ في تعزيز أرقامه وكانت مبارياته الأخيرة رائعة. أخبرني النادي أن يوهان بالفعل أفضل مما كان يعتقد في البداية أنه سيكون.

"من قبل كان يلعب أحيانًا مثل كلب مجنون. كان يتمتع بصفات رائعة وكان متفجرًا للغاية ، لكنه قدم تمريرات عرضية سيئة وقام بتسديدات عندما لم تكن الخيار الأفضل.

"الآن هو يعرف الكثير عما سيفعله ولا يستطيع المدافعون إيقافه بعد الآن ، على الرغم من حقيقة أنه يقوم دائمًا بنفس الحركة (القطع إلى الداخل)".

كان أداء باكايوكو جيدًا بشكل خاص منذ العطلة الشتوية للموسم ، حيث ارتفعت ثقته بنفسه بعد أن هز الشباك أربع مرات ضد نادي فينلو في يناير.

في الآونة الأخيرة ، شارك من مقاعد البدلاء في الدقائق الـ 33 الأخيرة مع أيندهوفن وسجل هدفين قبل أن يصنع الهدف الثالث في مباراة بدا أنها تتجه للتعادل حتى دخوله.



أصبح التحدي الآن هو تكرار تلك العروض ضد أفضل الفرق ، حيث يأمل أيندهوفن مرة أخرى في منافسة أياكس على اللقب.



من المؤكد أن تاريخه مع فان نيستلروي سيساعد في هذا الصدد ، وإذا كان للمهاجم الأسطوري أن ينجح كمدرب ، فإنه يأمل أن يتمكن قريبًا من الاعتماد على جوهرته الشابة لقيادة الطريق.

