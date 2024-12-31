"كنت مثل يونس محمود" .. علي الحبسي يلقن سعد الشهري درسًا قويًا بعد وداع المنتخب السعودي لخليجي 26

العماني يرد على استفزاز زميله السعودي..

"فن اختيار الوقت المناسب للرد" .. مبدأ عمل به النجم العماني الأسبق علي الحبسي أمام استفزاز سعد الشهري؛ المدير الفني السابق للمنتخب السعودي الأولمبي والناقد الرياضي الحالي، بشأن مواجهة المنتخبين.

الأخضر السعودي الأول ودع كأس الخليج العربي الكويت 2024 "خليجي 26" اليوم الثلاثاء، بالهزيمة أمام عمان بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن دور نصف النهائي.

قبل تلك المواجهة، استفز الشهري زميله في برنامج "دورينا غير" (الحبسي)، قائلًا: "لو نلعب أمام عمان بملعب ترابي راح نفوز".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقتها لم يرد النجم العماني الأسبق حتى فاجأ الشهري برده في حلقة الليلة من "دورينا غير"، إذ افتتحها قائلًا: "شكرًا، إذا أردت أن نلعب على تراب .. نحن جاهزون، وإذا أردت اللعب على العشب بعشرة لاعبين .. نحن معك، وإن أردتها في البحر .. بإذن الله سنبحر معاك، في النهاية عمان سلطنة".

وأضاف: "شكرًا لأنك أيقظت لاعبي عمان اليوم كابتن سعد، تصريحك وصلهم وحرك ما بداخلهم، حتى خرجت مباراة بطولية منهم، هم رجال نفخر بهم جدًا، مثل يونس محمود .. الشهري أعطانا الدافع".

وما كان من المدرب السعودي السابق إلا أن يرد: "بالعكس يا علي؛ المنتخب العماني بدأ البطولة مصحصح فيها، لم يكن في حاجة لصحوة أخرى، وهذا الفارق بينه وبين المنتخب السعودي، وما قلته ما كان إلا مزحة واحترامي الكبير لمنتخب عمان، وكما قلت إن لم يحققها المنتخب السعودي فأتمناها لعمان".

الإسقاط على يونس محمود؛ نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، في حديث الحبسي، يرجع لأن العراقي سخر من قدوم السعودية للكويت للتتويج باللقب، حتى ودع أسود الرافدين البطولة بالهزيمة أمام الأخضر (3-1) في ختام دور المجموعات.

يذكر أن عمان من المقرر أن تلتقي في النهائي بمنتخب البحرين، الذي أحدث المفاجأة وأطاح بالكويت "مستضيفة البطولة" بالفوز بهدف نظيف في نصف النهائي.