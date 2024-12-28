فيديو | هرب من باب الطوارئ .. السعوديون يُحاصرون يونس محمود والصحفيين يُحاولون مهاجمته!

أسطورة العراق وضع نفسه في ورطة

اضطر يونس محمود أسطورة العراق، للخروج من ملعب جابر الأحمد بالكويت عن طريق باب الطوارئ، بعد أن حاصرته الجماهير السعودية التي سخرت منه، بعد فوز الأخضر على أسود الرافدين.

وكاتب الإعلامي عايض السعدي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة جاء فيها: "خاص: يونس محمود غادر ملعب المباراة من باب الطوارئ!".

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كما نشر حساب "الميدان الرياضي" على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه عدد من الصحفيين السعوديين وهم يحاولون الاقتراب منه ومهاجمته بسبب ما صدر منه قبل المباراة.

ولكن تدخل الأمن والمتواجدين حول يونس محمود، وقاموا بإبعاد الصحفيين السعوديين، ليرحل على الفور من مدرجات الملعب.

جاء ذلك بعدما أثار يونس محمود الجدل، قبل مباراة الأخضر ضد العراق، والتي سخر فيها من قدرة الصقور على التتويج ببطولة خليجي 26 المقامة حاليًا بالكويت.