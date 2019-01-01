يونس محمود: اليابان خصم السعودية المحبب في آسيا

لاعب المنتخب العراقي السابق يتحدث عن مواجهة السعودية واليابان

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف يونس محمود، لاعب المنتخب العراقي السابق، عن توقعاته لمباراة السعودية واليابان، والمقرر لها الأثنين في كأس آسيا.

السعودية ستواجه اليابان، في دور الثمن نهائي ضمن منافسات كأس أمم آسيا 2019، المقامة في الإمارات، والتي ستنتهي في الأول من فبراير المقبل.

لاعب العراق قال خلال تصريحات لقناة الكأس القطرية: "السعودية تمتلك الإمكانيات وعودة ياسر الشهراني سيكون إضافة، ولعبتهم اليابان، ودائمًا خصم محبوب لهم في آسيا".

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يونس محمود تابع: "أتمنى التوفيق لهم بالرغم من صعوبة المباراة، باجتياز هذه العقبة، والطريق ممهد للسعودية، خاصة سيواجه فيتنام ثم إيران إذا صعدت"

ويواجه المنتخب الفائز من مباراة السعودية واليابان، منتخب فيتنام في دور الربع نهائي بكأس أمم آسيا، حيث فاز فيتنام على الأردن في ثمن نهائي البطولة.

يونس محمود توج مع العراق بكأس أمم آسيا 2007، وهي آخر بطولة حصل عليها منتخب عربي.