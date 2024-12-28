"متى تتخطى صدمة القحطاني؟!" .. الجمهور السعودي يرد على سخرية يونس محمود برسالة قوية

صدام شرس بين السعودية والعراق في كأس الخليج

انتقلت المعركة الكلامية بين الجماهير السعودية والنجم يونس محمود، نائب رئيس اتحاد الكرة العراقية وأسطورة منتخب أسود الرافدين، إلى مدرجات ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت قبل ساعات من مباراة الفريقين.

يونس محمود كان قد أثار جدلًا واسعًا قبل أيام، عندما سئل عن إمكانية منافسة المنتخب السعودي على لقب كأس الخليج "خليجي 26" تحديدًا بعد خسارة المباراة الافتتاحية أمام البحرين (2-3)، ليرد بالضحك؛ الأمر الذي اعتبرته جماهير المملكة، بأنه بمثابة "الاستخفاف" بالأخضر.

ويلتقي منتخب السعودية مع نظيره العراقي، اليوم السبت، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الخليج، حيث يكفي الأخضر التعادل للعبور إلى نصف النهائي، بينما يحتاج أسود الرافدين للفوز ولا بديل عنه من أجل حجز التذكرة الثانية ومرافقة البحرين إلى المربع الذهبي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورفع أحد المشجعين من جماهير منتخب السعودية، لافتة تحمل صورة يونس محمود في عام 2007، وهو يقف بجوار ياسر القحطاني أسطورة السعودية، أثناء تتويجه بجائزة أفضل في آسيا لنفس العام رغم فوز أسود الرافدين بكأس آسيا.

وعلق المشجع على الصورة بعبارة ساخرة "متى تتخطى؟!"، في إشارة إلى أن النجم العراقي فشل في التفوق على المهاجم التاريخي للكرة السعودية ولا ينسى هذا الجرح حتى بعد مرور 17 عامًا.

وكان يونس محمود قد رفض تقديم أي "اعتذار"؛ بعد اتهامه بالسخرية من المنتخب السعودي، قائلًا: "لماذا أقدم اعتذارًا؟!.. لم أستهزئ أو أتجاوز في حق أي أحد".

وشدد الأسطورة العراقية المتوّج بلقب كأس آسيا 2007، على أنه لا يملك الحق في السخرية من أي شخص من الأساس، لافتًا إلى أن التصريحات التي بثت له لم تكن كاملة؛ حيث جاءت "الضحكة"، بعد أن تم سؤاله من أكثر من وسيلة إعلامية عن المنتخب المرشح للفوز بـ"خليجي 26".