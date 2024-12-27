يونس محمود ينقل الجدل من السعودية إلى العراق .. صراع مرتقب مع عدنان درجال لهذا السبب!

يونس محمود يواصل إثارة الجدل..

يبدو أن أسطورة الكرة العراقية، يونس محمود، قرر أن يصير بطلًا لمسلسل إثارة الجدل، من ضحكته على المنتخب السعودي، وحتى صراع مرتقب مع عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وأثار يونس محمود، جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي السعودي، بعد توجيه اتهامات لقائد المنتخب العراقي السابق، بأنه سخر من ترشيح الأخضر للتتويج بلقب كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، وهو الأمر الذي أوضحه محمود، بأنه لم يقصد الإساءة للمنتخب السعودي، ولكنه تعرض لموقف طريف أسفر عن ضحكته، والتي رفض الاعتذار عنها.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن يونس محمود، نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، دخل في خلافات متصاعدة مع المسؤولين في كرة القدم ببلاده، وذلك لأن محمود يرغب في منافسة عدنان درجال، على مقعد رئاسة الاتحاد، في الانتخابات المقررة في سبتمبر المُقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويطمح يونس محمود للترشح على رئاسة اتحاد الكرة العراقي لأول مرة في تاريخه، فيما صرّح يونس في وقت سابق، بأن هناك مسؤولين في الاتحاد، لا يريدونه، ويعملون على إبعاده، كما أشار لوجود خلاف في العمل مع درجال، بوصفه صعبًا في طريقة العمل، كما أنه (محمود) يطمح في تصحيح مسار العمل.

ولم يثر يونس محمود الجدل فقط مع الإعلام السعودي، بل العراقي أيضًا، حيث صرح نائب رئيس الاتحاد، بأن هناك إعلاميين "مدفوعي الثمن"، يشنّون حملة إعلامية مخططة من قِبل شخص قد يكشف عنه في الفترة المُقبلة.

يأتي ذلك وسط المباراة المرتقبة بين السعودية والعراق على ملعب جابر الأحمد الدولي، في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية بكأس الخليج العربي، علمًا بأن المنتخبين يتصارعان على البطاقة الثانية للتأهل إلى نصف النهائي، حيث يتقاسمان النقاط الثلاث، فيما تأهل المنتخب البحريني بعد وصوله إلى 6 نقاط.