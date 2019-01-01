نجم يونايتد السابق: قلة الاحترام والتركيز أسباب خسارة باريس سان جيرمان

سقوط جديد لباريس سان جيرمان أوروبياً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف فابيان بارتيز، حارس فرنسا ومانشستر يونايتد السابق، عن الأسباب وراء خروج باريس سان جيرمان على يد فريقه السابق رغم سابق التفوق ذهاباً.

وفاز الفرنسيون 2-0 ذهاباً ولكن سقطواً على ملعبهم 3-1 إياباً ليودع بي إس جي المسابقة الأوروبية من الدور الثاني للعام الثالث على التوالي.

وقال بارتيز مع "لي باريسيان": "يفتقدون للاحترام وهذه يجب أن تكون أولى الصفات في أي رياضي، يجب احترام الخصم".

وواصل: "بناء على الإمكانيات، باريس أفضل وأظهروا ذلك في لقاء الذهاب، ولكن افتقدوا التركيز واللاعبون كانو غير حاضرين في المباراة".

أبرز الكوميكس بعد عودة مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

مُلهم 🙏



سولشاير ولاعبيه صعدوا الجبال أمس بالفعل ⛰️ pic.twitter.com/xoJ3pzo736 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 7, 2019

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وأتبع الحارس السابق: "المهم في تلك المباريات عدم ارتكاب الأخطاء وليس من يلعب أفضل، وهم لا يتعلمون من أخطائهم".

وختم: "افتقدوا التواضع ولم يتعلموا من لحظات تاريخية سابقة، كان يجب أن يفوزا بالمباديء في تلك المباراة".

وسبق لبارتيز اللعب في نهاية القرن الماضي مع مانشستر يونايتد، وفي فرنسا اشتهر بقميص غريم بي إس جي مارسيليا.