سيلفا يعتذر للجماهير وماركينوس يطالب لاعبي باريس أن يصبحوا رجالاً

سقوط جديد لباريس سان جيرمان في دوري الأبطال

فيسبوك تويتر هيثم محمد

اعتذر تياجو سيلفا، قائد باريس سان جيرمان، لجماهيره بعد الخسارة من مانشستر يونايتد ووداع دوري أبطال أوروبا على أرضية ملعبه بالعاصمة الفرنسية.

وسقط باريس بنتيجة ثلاثة أهداف لواحد مساء الأربعاء ليخرج للعام الثالث على التوالي من دور الستة عشر للبطولة الأوروبية.

وقال سيلفا مع "RMC": "من الصعب الحديث، إنه العار، لعبنا جيداً هناك ولكن لم ننفذ ما اتفقنا عليه قبل المباراة، كنا في فترة طيبة ولكن توقفت هنا، هذه هي الكرة".

قبل بوفون - حراس مرمى ارتكبوا أخطاء فادحة في مباريات حاسمة

إلى متى أيتها الحياة ستعانديني، ألم يكفيكِ كل هذا الحزن؟! 😪

بالتأكيد هو لسان حال الحارس الإيطالي 👇



💢 بوفون هو الأكثر مشاركة في دوري أبطال أوروبا دون تحقيق اللقب (122 مباراة). pic.twitter.com/Kj0SpHobrn — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 7, 2019

وواصل: "أتمنى أن تسامحنا الجماهير، ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة، لم أراها، ولكن ثلاثة حكام فعلوا وأكدوها، لم نملك الوقت للرد، ولكن كان يجب أن نفعل ذلك على مدار تسعين دقيقة".

وأكمل البرازيلي: "من الصعب التفسير لهؤلاء الجماهير الحزاني وعائلاتنا الحاضرة، عملنا بقوة ولم نفلح، يجب أن نكمل في الدوري، نحن شبه حسمنا الأمور وكان يجب أن نعبر لربع النهائي".

واتفق مواطنه ماركينوس معه في انتقاد الأداء: "لعبنا مباراة لا يجب أن نسامح عليها، نحتاج أن نصبح رجالاً في الأوقات الصعبة، نمر بملحظة سيئة وعلينا تقبلها وتقبل عواقبها".

وكان بي إس جي قد ودع الموسم الماضي على يد ريال مدريد من نفس الدور، والعام الذي يسبقه أمام برشلونة.