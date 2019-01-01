يوم حاسم في صراع معيذر والمرخية على بطاقة الملحق في قطر

من يحسم الصراع لصالحه؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يُختتم اليوم دوري الدرجة الثانية القطري بمباريات الجولة الـ15 والأخيرة، والتي ستحسم الصراع الشرس بين معيذر والمرخية على بطاقة ملحق الصعود لدوري نجوم قطر.

وكان الوكرة قد حسم تتويجه باللقب وصعوده لدوري نجوم قطر الموسم القادم بعدما جمع 32 نقطة، فيما يمتلك كلًا من معيذر والمرخية 24 نقطة ويتفوق الأول بفارق الأهداف.

وسيلعب المرخية خارج ملعبه ضد الوكرة فيما يُواجه معيذر البدع في ملعبه، وسيتحدد بناءً على نتيجة المباراتين وصيف البطولة والمتأهل لملحق الصعود.

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ومن المقرر حسب نظام كرة القدم القطري أن يلعب صاحب المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية مع صاحب المركز الـ11 في دوري نجوم قطر لتحديد الفريق الثاني المتأهل للموسم القادم من دوري نجوم قطر.

ويحتل فريق قطر المركز الـ11 في الدوري القطري قبل جولة واحدة من النهاية، وتبدو فرصه للبقاء مستحيلة، إذ يتخلف عن الخور صاحب المركز الـ10 بفارق 3 نقاط، وقد خسر أمامه المواجهة المباشرة بالتعادل السلبي ذهابًا والخسارة 3-1 إيابًا.