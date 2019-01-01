فيتوريا ينتظر التقرير الطبي الخاص بأمرابط

نجم النصر تعرض لإصابة خلال مباراة الرائد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يأمل النصر باستعادة نجمه نور الدين أمرابط قبل مواجهة اتحاد جدة الصعبة في الجولة الـ27 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

وكان اللاعب المغربي قد تعرض لإصابة خلال مباراة الرائد الأخيرة في الدوري السعودي غاب على أثرها عن لقاء الزوراء في دوري أبطال آسيا، وقد توجه للبرتغال السبت الماضي للمزيد من الفحوصات قبل أن يعود لمتابعة علاجه في عيادة النصر.

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وأوضحت صحيفة الجزيرة السعودية أن المدرب روي فيتوريا ينتظر اليوم قرار الجهاز الطبي حول إصابة أمرابط لتحديد مدى قدرته على لعب مباراة ملعب الجوهرة المشعة يوم السبت من عدمه.

وأضافت الصحيفة أن الجهاز الطبي سيُبلغ فيتوريا كذلك بموقف عمر هوساوي من المباراة، إذ كان اللاعب قد خضع لفحوصات طبية أمس.

يُذكر أن النصر يدخل المباراة القادمة وفي رصيده 61 نقطة يحتل بهم صدارة جدول الترتيب بينما يمتلك الاتحاد 22 نقطة ويتواجد في المركز الـ13.