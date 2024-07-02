"يوم الملك".. قرار رسمي من رئيس البرازيل يخلد ذكرى بيليه!

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أصدر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قرارًا بتدشين "يوم الملك بيليه" من أجل تكريم أسطورة كرة القدم العالمية، "إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو"، الذي يصنفه كثيرون كأفضل لاعب على مر العصور.

وقرر الرئيس لولا دا سيلفا الاحتفال في 19 نوفمبر من كل عام بـ"يوم الملك بيليه"، في ذكرى تسجيله الهدف رقم 1000 في مسيرته بكرة القدم عام 1969، على ملعب ماراكانا الأسطوري في ريو دي جانيرو.

وحسب "RMC Sport"، فلن يتم الاحتفال بالملك بيليه في ذكرى ميلاده (23 أكتوبر 1940)، أو وفاته (29 ديسمبر 2022)، وإنما في اليوم التاريخي الذي شهد تسجيل هدفه الألف من ركلة جزاء في فوز فريقه سانتوس على فاسكو دا جاما (2-1).

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عقب الهدف، انفجرت الأفراح واقتحم عشرات المشجعين أرض الملعب للاحتفال بـ"الملك"، وتوقفت المباراة لدقائق طويلة وكرس بيليه هدفه لأطفال البرازيل الفقراء.

يشار إلى أن بيليه، اللاعب الوحيد في العالم الذي توّج بكأس العالم 3 مرات (1958 و1962 و1970)، وسجل 1283 هدفًا في مسيرته.