رفض ريال مدريد والأصغر في تاريخ دوري الأبطال .. من هو ناجلسمان؟

تعرف على كل ما يخص يوليان ناجلسمان، المدير الفني للايبزيج الذي وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي رفض تدريب ريال مدريد منذ عامين.

لا حديث للصحافة العالمية في الآونة الأخيرة سوى عن المدرب الشاب يوليان ناجلسمان، المدير الفني للايبزيج، الذي قاد فريقه الواعد لبلوغ الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا قبل الخروج على يد باريس سان جيرمان بالخسارة بثلاثية نظيفة.

جذب ناجلسمان الأنظار إليه منذ اللحظة الأولى التي وصل فيها إلى التدريب في البوندسليجا نتيجة لصغر عمره، والآن بات أصغر مدرب يصل إلى نصف نهائي دوري الأبطال في التاريخ.

هذه الأنظار تبلورت في اهتمام كبار الأندية داخل وخارج ألمانيا بالحصول على خدماته التدريبية، في نهاية المطاف اختار المدرب أن يتواجد مع مشروع واعد مثله، لايبزيج، النادي المملوك لشركة ريد بول والذي يحتوي على أفضل المواهب الشابة في العالم.

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تكمن قيمة ناجلسمان ليس فقط في أنه يبلغ من العمر 33 عامًا فقط وحقق أمورًا لم يحققها أحد في مثل هذه السن من قبل، بل إن الأمر يتعلق بكونه أحد العباقرة التكتيكيين في العالم ومن مطورين كرة القدم والمؤثرين فيها في العقد الأخير.

في هذا التقرير نستعرض سويًا كل ما يخص يوليان ناجلسمان، المدير الفني الشاب المعجزة، وهل حقًا رفض تدريب ريال مدريد في فترة من الفترات؟

من هو يوليان ناجلسمان؟

يوليان ناجلسمان هو لاعب كرة قدم في فئة الهواة وُلِد في 23 يوليو 1987 بمدينة لاندسبيرج الألمانية، انخرط في مسيرة متواضعة كلاعب بفرق مقاطعة بافاريا أوجسبورج الشباب والرديف وميونخ 1860 للرديف أيضًا.

اعتزل ناجلسمان كرة القدم وهو في سنة 21 عامًا بعد إصابته وهو يلعب في رديف أوجسبورج، وقد قرر في ذلك التوقيت أن يبتعد تمامًا عن الساحرة المستديرة ويبدأ الدراسة في مجال الأعمال.

لكن لحسن حظه تواجد توماس توخيل، المدرب الحالي لباريس سان جيرمان، كمدرب لأوجسبورج الرديف، وحينها كان يُعاني النادي من قلة في الموارد البشرية فعرض عليه العمل ضمن جهازه الفني وأقنعه بأن كرة القدم قد تكون مجالًا مناسبًا له.

بالفعل وافق ناجلسمان وبدأ مسيرته وتدرج بين الفرق كمساعد لعدد من المدربين في فرق الهواة بين 2008 إلى 2010 حتى وصل ليعمل كمدرب لهوفنهايم تحت 17 عامًا عام 2011، قبل أن تتم ترقيته ليصبح مدربًا مساعدًا في الفريق الأول للمدرب ماركو كروز ثم ماركوس جيسدول.

في عام 2013 عاد مجددًا إلى قطاعات الشباب في هوفنهايم ليتولى تدريب النادي الجنوبي تحت 19 عامًا، وفي ثلاثة أعوام أبهر الجميع بالمستويات التي قدمها معهم، ليُعلن مالك النادي ديتمار هوبس تنصيبه مدربًا للفريق الأول في الدوري الألماني لكن بدايةً من موسم 2016-2017 لحين استيفاء أوراق رخصته التدريبية.

القدر هُنا لعب لعبته ومنحه فرصة الوصول لتدريب الفريق مبكرًا، حيث اضطر هوب ستيفنز مدرب هوفنهايم آنذاك للاستقالة لظروف صحية وهي خضوعه لعملية جراحية في القلب بينما كان ينافس الفريق على الهبوط وقتها، ليقرر هوبس المجازفة بمنح ناجلسمان صاحب الـ28 عامًا مسؤولية تدريب فريقه في هذا الوقت العصيب.

بالفعل نجح ناجلسمان في إخراج هوفنهايم من صراع الهبوط وبقيّ في البوندسليجا، ثم عمد بعد ذلك على تقديم كرة قدم أقل ما توصف بالممتعة والرائعة في السنوات التالية وقاد فريقه للوصول إلى دوري أبطال أوروبا مرتين واللعب في الدوري الأوروبي مرة.

بعد ذلك ارتحل المدرب الشاب لتدريب لايبزيج في مطلع الموسم المنقضي، وتمكن من تحقيق المركز الثالث معهم والوصول إلى نصف نهائي دوري الأبطال في ثاني مشاركات النادي بالبطولة عبر تاريخه.

ما هي حقيقة رفض يوليان ناجلسمان تدريب ريال مدريد؟

بعد رحيل زين الدين زيدان عن تدريب ريال مدريد في 2018، رُشِح يوليان ناجلسمان لتولي قيادة النادي الملكي، وقد كان حينها لا يزال يعمل في هوفنهايم، لكن المفاجأة كانت برفضه العمل في سانتياجو برنابيو.

يقول ناجلسمان عن الأمر في تصريحات إعلامية سابقة "لقد كان هناك بعض الاتصالات مع ريال مدريد وإدارته في عام 2018، لكن القرار النهائي كان لي أنا فقط".

وأضاف "علمت أن ذلك الوقت لم يكن الأفضل بالنسبة لي من أجل الانتقال لصفوف ريال مدريد، لقد كنت أحد المرشحين في قائمة ليست بالطويلة".

وأكمل "بالنسبة لي ما حدث وقتها كان في غاية الأهمية، لقد تحدثت مع أنخيل سانشيز وقررنا أن الوقت لم يحن بعد بالنسبة لي".

وأنهى تصريحاته "اتفقنا في النهاية على أن نتحدث من جديد في المستقبل لو احتاج ريال مدريد لمدرب جديد وكنت أنا متاحًا".

ما هي الأرقام القياسية التي حققها يوليان ناجلسمان حتى الآن؟

يُعد ناجلسمان ثاني أصغر مدرب في تاريخ البوندسليجا، كما أنه أصغر مدرب يصل إلى 100 مباراة في البطولة الألمانية، صحيح أنه لم يحقق بطولات حتى الآن، لكنه قدّم مستويات رائعة وناطح الكبار بأندية كانت بعيدة عن هذا القدر من المنافسة.

كذلك يُعد ناجلسمان هو أصغر مدرب في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث قاد مباراته الأولى بالبطولة وهو في سن 30 عامًا، وبالطبع بات أصغر مدرب يصل لنصف النهائي ببلوغه إياه في هذه النسخة وهو في الـ33 من عمره فقط.