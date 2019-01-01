يوليان دراكسلر يستفسر بخصوص تقنية الفيديو بعد فضيحة ليل

دراكسلر يتشاجر مع حكم مباراة باريس سان جيرمان وليل بسبب تقنية الفيديو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تشاجر النجم الألماني يوليان دراكسلر مع حكم مباراة باريس سان جيرمان أمام مضيفه ليل مساء أمس الأحد.

وخسر باريس سان جيرمان بنتيجة كبيرة أمام ليل بخمسة أهداف كاملة مقابل هدف واحد في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا.

ولم يحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لكيليان مبابي بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء في شوط المباراة الأول.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٥ أبريل ٢٠١٩

وأيضًا تم طرد قائد الفريق الباريسي ومدافعه تياجو سيلفا في لقطة أثارت الكثير من الجدل في شوط المباراة الثاني.

وحول ذلك، توجه يوليان دراكسلر إلى حكم المباراة ليتساءل عما حدث وسبب عدم الرجوع إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة هذه اللقطات.

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يذكر أن زملاء النجم الألماني دراكسلر قد تدخلوا سريعًا من أجل تهدئته لينتهي الأمر سريعًا دون أية تطورات.