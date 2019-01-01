يوفنتوس ينضم لسباق التعاقد مع ماتا

لاعب مانشستر يونايتد خوان ماتا يدخل دائرة اهتمامات يوفنتوس

فيسبوك تويتر محمد عماد

انضم نادي يوفنتوس لسباق التعاقد مع لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد خوان ماتا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المتوقع رحيل النجم الإسباني عن قلعة أولدترافورد في ميركاتو الصيف المقبل بعد قضاء خمسة أعوام ونصف في صفوف الشياطين الحُمر، وذلك مع انتهاء العقد في الصيف المقبل.

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وارتبط اسم اللاعب البالغ من العُمر 30 عامًا بالعودة إلى موطنه سواء من بوابة برشلونة أو أتلتيكو مدريد، أو البقاء في إنجلترا والانتقال لآرسنال.

وفقًا للتقارير الأخيرة فأن يوفنتوس أيضًا قد انضن لطابور المهتمين بالتعاقد مع نجم فالنسيا السابق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يشار إلى أن ماتا كان قد أحرز خمسة أهداف في ثلاثين مباراة خاضها مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، بدأ منها في إحدى عشرة مباراة من على مقاعد البدلاء.