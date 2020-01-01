يوفنتوس يُقدِّم عرضًا لموهبة مانشستر يونايتد لتكرار تجربة بوجبا

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تستعد إدارة يوفنتوس إلى منح تاهيث تشونج، موهبة مانشستر يونايتد، عرضًا مميزًا يتحصل من خلاله على مبلغ 2 مليون جنيه استرليني سنويًا.

عقد تشونج مع اليونايتد ينتهي مع نهاية هذا الموسم، وبالتالي فيمكنه أن يجري محادثات مع أي نادٍ آخر ويوقع له، واليوفي هو أكثر المهتمين بالحصول على خدماته.

وبحسب ما جاء في تقارير من صحيفة "ذا صن" فإن اليوفي سيعرض على تشونج الحصول على 35 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، لتكون المحصلة السنوية والنهائية لراتبه هي 2 مليون جنيه استرليني.

إلا أن الصحيفة عادت وأكدت أن مانشستر يونايتد لم يفقد الأمل في الإبقاء على تشونج وتمديد عقده على الرغم مما يُظهره اللاعب من نية ورغبة في الخروج من ملعب الأولد ترافورد إلى تجربة جديدة.

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إدارة الفريق الإيطالي تود أن تُكرر التجربة الخالدة لبول بوجبا من خلال تشونج، عندما رحل الفرنسي الدولي إلى تورينو في 2011 مجانًا ليصير بعدها النجم الأول للبيانكونيري ثم يُباع بما وصل إلى 100 مليون يورو لليونايتد في 2015.

اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا شارك في 11 مباراة بمختلف المسابقات مع المانيو هذا الموسم، وآخر ظهور له كان أمام ولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي بالمباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

يذكر أن وكيل أعمال تشونج قد صرّح من قبل أن موكله لديه اهتمام من العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة وأن مغادرته لليونايتد أمر وارد بقوة، لكن إدارة اليونايتد تحاول حاليًا إثناء اللاعب عن الرحيل بحجة أن الأموال لن تؤمن له مكانة أساسية أو تطور مؤكد كما سيكون حاله في الشياطين الحمر إن بقيّ.