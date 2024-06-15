حيلة تسويقية جذابة لتعزيز العلامة التجارية

يخطط نادي يوفنتوس الإيطالي، للجمع بين البرازيلي دوجلاس لويز وصديقته السويسرية أليشا ليمان، في تورينو من خلال التعاقد مع الثنائي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024.

وكشف الصحفي الإيطالي ماور موانو، في تغريدة عبر حسابه على منصة "X" أن يوفنتوس دخل في مفاوضات جادة مع دوجلاس لويز، وفي نفس الوقت يفكر في حيلة تسويقية جذابة لتعزيز العلامة التجارية للنادي بضم صديقته الساحرة أليشا.

وبعيدًا عن البريق والشهرة التي يتمتع بها الثنائي على وسائل التواصل الاجتماعي من ملايين المتابعين، سيحصل يوفنتوس على اثنين من لاعبي كرة القدم الموهوبين لتدعيم فريقي الرجال والسيدات.

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ولم يكن طريق يوفنتوس مفروشًا بالورود لتحقيق هذا الأمر، إذ أن دوجلاس لويز كان على لائحة طلبات العملاق الإنجليزي آرسنال، إلا أن اللاعب البرازيلي، وافق على عرض اليوفي من أجل خوض تجربة جديدة بالدوري الإيطالي.

وتعتبر أليشا ليمان، لاعبة كرة القدم الأكثر متابعة في العالم، حيث يبلغ عدد متابعيها 16.6 مليون متابع على منصة "إنستجرام".