يوفنتوس يعلن نتائج فحص المصابين بفيروس كورونا في الفريق

أخبار إيجابية..

نشر يوفنتوس بيانًا رسميًا أعلن فيه عن تعافي الثنائي دانييلي روجاني وبلايز ماتويدي من فيروس كورونا.

وكان روجاني هو أول لاعب في الكالتشيو قد أُصيب بكورونا، ثم انتقلت العدوى إلى ماتويدي وصولًا إلى باولو ديبالا، إلى جانب عدد كبير من لاعبي السيري آ.

لكن الخبر السار أن روجاني وماتويدي قد أثبتت التحاليل والفحوصات الأخيرة أنهما قد تعافيا من هذا الوباء العالمي بعدما جاءت نتيجة عينتهما سلبية.

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بينما يظل موقف ديبالا ضبابيًا، فقد قام الدولي الأرجنتيني بعمل اختبار جاءت نتيجته سلبية أيضًا، ولكن للتأكيد سيحتاج إلى عينة أخرى لضمان عدم تكرار أزمة الأسابيع الماضية.

وكان ديبالا قد أعلن إصابته بكورونا هو وصديقته، ثم أكد بعدها بفترة أنه تعافى، ثم أتى اختبار جديد ليؤكد عودة المرض إليه في ظاهرة لا تحدث كثيرًا.

الدوري الإيطالي حاليًا متوقف ولأجل غير مسمى بسبب كورونا، وسط توقعات بأن يعود للحياة مجددًا مطلع يونيو المقبل إذا ما تحسنت الأمور في بلاد الأتزوري قريبًا.

يذكر أن يوفي قد جدد عقد ماتويدي لمدة عام إضافي بعد إصابته بكورونا، بينما يتوقع أن يغادر روجاني الفريق بحلول الصيف بعد تضاؤل فرص مشاركته في ظل عدم اقتناع ماوريسيو ساري بقدراته.