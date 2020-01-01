يوفنتوس يضم ديمبيلي لقائمة اهتماماته وبرشلونة لا يُمانع

هل تحدث الصفقة قريبًا؟

سألت إدارة يوفنتوس نظيرتها في برشلونة عن إمكانية الحصول على خدمات عثمان ديمبيلي على سبيل الإعارة كجزء من مخطط انتقال ميراليم بيانتيش إلى كامب نو في الصيف المقبل، وذلك وفق تأكيدات صحيفة "موندو ديبورتيفو".

ويُعد أرتور ميلو هو الخيار الأول لإدارة البيانكونيري في صفقة المقايضة المتوقعة مع بيانيتش، غير أن رغبة البرازيلي في الاستمرار مع النادي الكتالوني وعدم الانتقال إلى السيري آ تقف حائلًا أمام إتمام الأمر في الأسابيع الماضية.

موندو ديبورتيفو أشارت إلى أن اليوفي يضع عينيه نصب ديمبيلي أيضًا، مع التأكيد على الحصول على خدماته مُعارًا، فلا يُريد النادي الإيطالي المخاطرة بدفع مبلغ كبير للاعب لا يزال يتعافى من إصابته، وللتأكد من أن الإصابة لم تُدمر مسيرته كما يتوقع.

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ما قد يساعد في انتقال ديمبيلي إلى أليانز ستاديوم هو وجود فابيو باراتيشي على رأس إدارة يوفنتوس، وهو من أكبر المعجبين بالدولي الفرنسي منذ مدة طويلة، كما أنه يتمتع بعلاقة مميزة وقوية للغاية مع وكيله، وهي تفاصيل قد تساعد كثيرًا في سير الصفقة بالاتجاه الصحيح.

سعي إدارة السيدة العجوز للتعاقد مع صاحب الـ23 عامًا يبدو منطقيًا إلى حد كبير بالنظر إلى قائمة الفريق الحالية، فمع تقدم خوان كوادرادو في العمر وبلوغه الثانية والثلاثين، وخروج فيريدريكو بيرنارديسكي من حسابات ماوريسيو ساري، بات دعم مركز الجناح ضرورة ملحة.

بشكلٍ عام، فإن برشلونة لن يُمانع التفريط في ديمبيلي سواء على سبيل الإعارة أو إذا تلقى عرضًا ماديًا مميزًا للشراء بصورة دائمة (رغم صعوبة أو استحالة هذا بالنسبة ليوفنتوس الآن) خصوصًا وفي ظل الأزمة الاقتصادية النابعة من فيروس كورونا مؤخرًا.

وكان ديمبيلي قد انضم إلى برشلونة في صيف 2017 بعد عام وحيد قضاه مع بوروسيا دورتموند وظهر فيه بمستوى مميز للغاية، ما دفع إدارة جوسيب ماريا بارتوميو لاستقدامه لكتالونيا نظير ما زاد عن 100 مليون يورو حتى يخلف نيمار، المُنتقِل حينها إلى باريس سان جيرمان.

لكن لم تفلح موهبة رين في أن تُثبت نفسها مع البرسا حتى الآن، فتعرض اللاعب للعديد من الإصابات أبعدته بصورة طويلة عن الملاعب وآخرها كان في نوفمبر الماضي قبل خضوعه لعملية جراحية في فبراير ستجعله يفوت هذا الموسم ويعود في أغسطس المقبل.

الجدير بالذكر أن بعض التقارير من الصحف الإيطالية أشارت إلى أن يوفنتوس كان مهتمًا أيضًا بجان كلير توديبو ليكون جزءًا من مقايضة بيانيتش، مع وجود أنباء أخرى عن اهتمام بجوردي ألبا وصامويل أومتيتي وكذلك إيفان راكيتيتش.