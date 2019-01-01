يوفنتوس يصارع برشلونة على ضم دي ليخت

موهبة أياكس أمستردام تشعل الصراع بين كبار أندية القارة العجوز

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية عن اهتمام نادي يوفنتوس بالتعاقد مع قائد فريق أياكس أمستردام ماتياس دي ليخت.

وكان اللاعب الهولندي محط أنظار نادي برشلونة الذي يسعى بقوة للظفر بتوقيعه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ولعب دي ليخت 100 مباراة بقميص فريق أياكس أمستردام رغم بلوغه الـ 19 من عمره في أغسطس/آب المقبل.

ورغم ارتباط اللاعب بقوة للانتقال إلى برشلونة، إلا أن التقارير الأخيرة قد كشفت عن أن إدارة يوفنتوس ترى في دي ليخت الاختيار الأول لتعزيز دفاع الفريق.

وفقًا لبعض الصحف الأخرى فإن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مهتم هو الآخر بالتعاقد مع مدافع أياكس، الذي قاد دفاع فريقه للصمود أمام ريال مدريد والعبور بالفريق الهولندي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا في أكبر مفاجآت الموسم حتى الآن.

يذكر أن دي ليخت الذي أحرز هدفين في 25 مباراة بالدوري الهولندي حتى الآن يرتبط مع أياكس بعقد حتى نهاية موسم 2021.