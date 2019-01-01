ستورارو يتمنى فوز يوفنتوس بلقب دوري الأبطال

مسجلاً في الظهور الأول أمام فريقه السابق

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تمنى متوسط الميدان الإيطالي، ستيفانو ستورارو، لاعب جنوى الإيطالي، أن يحقق يوفنتوس لقب دوري أبطال أوروبا، الموسم الجاري.

لاعب يوفنتوس الأسبق، شارك في لقاء اليوم لأول مرة بقميص جنوى، ليسجل بعد دقيقة ونصف في شباك يوفنتوس.

وعاد ستورارو لجنوى مقابل 16.5 مليون يورو في سوق الانتقالات الشتوية، قادمًا من يوفنتوس.

وقضى الإيطالي، 6 أشهر في صفوف سبورتينج لشبونة البرتغالي في بداية الموسم معاراً من صفوف يوفنتوس.

وتحدث اللاعب عقب نهاية اللقاء عن هدفه: "شعور رائع، لقد أدركت الأمر بعد عدة دقائق، أنه عام صعب، لكني سعيد، هذا يعني أن المجموعة الشابة، لكن تمتلك أساسات قوية، والتي يجب أن تكون جيدة".

وأردف: "برانديلي والطاقم الفني ساعدوا المجموعة على النمو".

حينما تدرك أنك لن تستطيع تحقيق دوري اللاهزيمة! 😕 pic.twitter.com/jPhK8PZaCI — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 17, 2019

وعن يوفنتوس: "آمل أن يحققوا لقب دوري أبطال أوروبا، لقد حققوا شيء خاص ولديهم كل المواصفات".

وسيلتقي يوفنتوس مع أياكس في ربع نهائي المسابقة الأوروبية، والتي يسعى للفوز بها للمرة الثالثة في تاريخه.