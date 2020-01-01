يوفنتوس يزف نبأ سارًا لجماهيره ويُحبط المهتمين بنجمه

خبر سعيد للجمهور اليوفينتيني..

أعرب فابيو باراتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس ، عن تفائله باقتراب تمديد باولو ديبالا لعقده مع البيانكونيري، فيما رفض الحديث عن أي تعاقدات قد تُبرم في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

تصريحات باراتشي جاءت قبل مباراة فريقه أمام ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، وهي المباراة الأولى في الكرة الإيطالية بعد توقف دام 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.

ديبالا أحد أهم اللاعبين في كتيبة ساري هذا الموسم رغم محاولة الإدارة التخلص منه في الصيف الماضي، وهو يحظى باهتمام عديد الأندية وعلى رأسها مانشستر يونايتد .

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الدولي الأرجنتيني أثار ضجة كبيرة حوله في الأيام الماضية بعدما أعلن في تصريحات صحفية أنه يحلم بارتداء قميص برشلونة في يوم من الأيام، لكن يبدو أن يوفنتوس في طريقه لإنهاء أي جدل في الأيام المقبلة.

باراتشي قال للإعلام "لسنا قلقين حول ديبالا، نتفاوض مع ممثليه ولدينا علاقة مميزة معهم ومع اللاعب، نحن متفائلون وواثقون تمامًا. يُريد زيادة في الراتب؟ إنه أمر مفهوم ومنطقي لأي شخص يتفاوض على عقد جديد".

الصحافة الإيطالية ربطت يوفنتوس بنيكولو زانيولو، نجم روما، وذهبت بعض التقارير للحديث حول إمكانية عقد صفقة تبادلية بحيث ينتقل الإيطالي إلى أليانز ستاديوم مقابل رحيل بيرنارديسكي إلى العاصمة.

لكن باراتشي رد على هذه الأنباء بوضوح بقوله "هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن الميركاتو، كان هناك العديد من الأحاديث عندما لم تكن هناك كرة قدم في الأشهر الأخيرة، أما الآن فدعونا نستمتع باستئناف النشاط مجددًا".

الجدير بالذكر أن يوفنتوس يتصدر ترتيب الكالتشيو بفارق نقطة عن الوصيف لاتسيو، البطولة المقرر أن تُستأنف بدايةً من 19 يونيو المقبل وتنتهي في شهر أغسطس.