يوفنتوس يرفض التعاقد مع هازارد

الأمر بات واضحًا..

بعد أن خرجت تقارير تربطه بالانضمام إلى يوفنتوس، شددت الصحافة الإيطالية على أن إيدين هازارد خارج حسابات إدارة البيانكونيري في الصيف المقبل.

وكانت الصحف الإسبانية قد أشارت إلى اهتمام من تشيلسي بإعادة الدولي البلجيكي إلى ستامفورد بريدج، كما تحدثت عن أن يوفنتوس قد يكون وجهة محتملة لنجم ريال مدريد أيضًا.

لكن شبكة "كالتشيو ميركاتو" في تقرير لها أكدت على أن اليوفي بعيد تمامًا عن التعاقد مع هازارد، إذ أن الإدارة لا تنظر إلى هذا النوع من اللاعبين في الوقت الحالي.

كما أكد التقرير على أنه لا توجد أي نوع من المفاوضات أو الاهتمام من قبل إدارة النادي الإيطالي بصاحب الـ30 عامًا، مع التشديد على عدم حدوث أي اتصالات مع جبهة اللاعب البلجيكي من إدارة السيدة العجوز.

ويبدو أن كثرة الإصابات التي تعرض لها هازارد منذ انضمامه إلى ريال مدريد ستحوله إلى منبوذ من الأندية الكبرى، بعد أن كان حلمًا لأغلبها، فإدارة اليوفي لن تركض خلفه بسبب غيابه المبالغ فيه آخر عامين عن الملاعب.

هكذا، يصبح تشيلسي هو النادي الوحيد المهتم بالتعاقد مع هازارد مرة أخرى، مع رصيد 50 مليون يورو فقط لإعادته إلى لندن بعد أن دفع ريال مدريد فيه منذ عامين 100 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن هازارد تعرض إلى إصابة جديدة تنضم إلى سلسلة إصاباته مع ريال مدريد التي بلغت 9 في عام ونصف، ليتأكد ابتعاده عن الملاعب لمدة شهرين على الأقل.