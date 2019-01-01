يوفنتوس يراقب مدافع بورتو كهدف بديل لدي ليخت

أرسل بعض الكشافين لرؤيته على الطبيعة في المباراة التي خسرها بورتو من روما بدوري الأبطال 2/1

بدأ نادي يوفنتوس الإيطالي، التحضير من أجل التعاقد مع إيدر ميليتاو مدافع نادي بورتو البرتغالي الصيف القادم.

يوفنتوس يعتبر المدافع الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت هو هدفه الأول، لكن فرصة ضمه من أياكس تبدو صعبة.

اختلاف العقلية وسوء التوزيع وأهم أسباب فشل ساري مع تشيلسي

البيانكونيري يواجه منافسة شرسة من نظيره الإسباني برشلونة، مما قد يرفع سعره بشكل كبير.

موقع "راي سبورت" الإيطالي أكد اهتمام يوفنتوس بضم ميليتاو كصفقة بديلة.

وأوضح أن يوفي أرسل بعض كشافيه لمتابعة اللاعب على الطبيعة، خلال مواجهة بورتو مع روما بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

🔴 مانشستر يونايتد يحتفل بذكرى مرور 20 عامًا على تحقيق الثلاثية ( البريميرليج والكأس ودوري الأبطال) في مباراة خيرية أمام أساطير @FCBayernAr يوم 26 مايو المقبل.



👔 الرائع في الأمر هو عودة السير أليكس فيرجسون إلى مقاعد التدريب في هذه المباراة



✨ما أجمل لقاء الحبيب بعد طول فراق 🙌 pic.twitter.com/dz6fmXBee8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 16, 2019

مهمة التعاقد مع صاحب الـ21 عاماً تبدو أسهل، حيث يمتلك شرطاً جزائياً بـ50 مليون يورو في عقده.

جوارديولا الصغير "مشجع ريال مدريد" يعود لبرشلونة من جديد

ومن غير المتوقع أن يواجه أي منافسة كبيرة على التعاقد معه، رغم دخوله الفريق الأول للمنتخب البرازيلي.

وعلى الجانب الآخر يجلب هذا المبلغ أرباحاً طائلة لبورتو، حيث تعاقد معه من ساوباولو بـ4 مليون يورو.

وبحالة إتمام الصفقة سيحصل النادي البرازيلي على 10% من قيمة بيعه ليوفنتوس.