يوفنتوس يخطط لصفقة ثنائية بقيمة 180 مليون يورو من بنفيكا!

يوفنتوس يُهدد كبار أوروبا الراغبين في ضم مواهب بنفيكا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن صفقة كريستيانو رونالدو التي أتمها يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو الصيف الماضي لم تكن سوى بداية عهد جديد يدخله النادي في سوق الانتقالات، إذ تحدثت مصادر إعلامية عن نيته إبرام صفقة ثنائية مع بنفيكا بقيمة 180 مليون يورو.

صحيفة آس الإسبانية زعمت أن يوفنتوس يرغب بشدة في ضم جواو فليكس نجم بنفيكا الذي أبدت عدة أندية اهتمامها بضمه خاصة ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد.

وأضافت أن المدير الرياضي للنادي فابيو باراتيتشي اجتمع بالفعل مع رئيس بنفيكا وأوضح له نية النادي دفع 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد صاحب الـ19 عامًا لضمه الصيف القادم، وبهذا يتقدم النادي الإيطالي بخطوة على منافسيه، إذ لم يُبد أحدهم استعداده لدفع مثل تلك القيمة لضم اللاعب الملقب بكريستيانو رونالدو الجديد.

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ولا يستهدف بطل إيطاليا فليكس فقط من بنفيكا، إذ أفادت صحيفة توتوسبورت أن النادي يضع عينيه أيضًا على المدافع روبين دياز المقدرة قيمته المالية بـ60 مليون يورو، مما يعني أن يوفنتوس قد يتجه لجعل فريقه أكثر برتغالية بضم اللاعبين مقابل 180 مليون يورو، إذ يضم حاليًا جواو كانسيلو ورونالدو.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس قد يُقحم بطاقة لاعبه ماركو بياتسا ضمن المفاوضات حال لم يُفعل فيورنتينا خيار ضمه نهائيًا في سوق الانتقالات الصيفي القادم.