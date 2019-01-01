رسميًا | سيرجي جنابري يُجدد عقده مع بايرن ميونيخ

البافاري يضم بقاء نجمه طويلًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن بايرن ميونيخ رسميًا تجديد عقد جناحه المميز سيرجي جنابري حتى عام 2023، وقد أبدى اللاعب سعادته الكبيرة بتلك الخطوة.

وكان بايرن قد ضم جنابري من فيردر بريمن صيف 2017 لكنه قضى الموسم الماضي معارًا إلى هوفنهايم قبل أن يعود ويبدأ مع البافاري الموسم الجاري، وسُرعان ما أصبح اللاعب الشاب أحد العناصر المهمة في تشكيل المدرب نيكو كوفاتش وقد أحرز 8 أهداف خلال 29 مباراة لعبها في كل البطولات.

وعبر المدير الرياضي حسن صالح حميديتش عن رضاه بتجديد عقد اللاعب والحفاظ على واحد من عناصر المستقبل للبايرن، مضيفًا "نحن سعداء بالحفاظ على جنابري لمدة طويلة، لقد تقدم خطوة كبيرة للأمام في موسمه الأول معنا. سيرجي أحد أسلحتنا الشابة وجزء مهم من بايرن ميونيخ. نحن نثق أننا سنحظى بالكثير من المتعة معه".

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أما اللاعب نفسه، فقد قال "أنا بخير جدًا جدًا هنا، هناك الكثير من المتعة في الفريق. آمل بالطبع أن أفوز بالكثير من الألقاب وأحظى بالعديد من اللحظات الرائعة، وأتطلع قدمًا لمستقبل جيد مع البايرن".

"أعلم شخصيًا أنني أؤدي بشكل جيد جدًا حاليًا، لكني أعلم أيضًا أنني مازلت أمتلك الإمكانيات اللازمة للمزيد من التحسن والتطور".