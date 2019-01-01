يوفنتوس يجتمع مع أليجري لتحديد مصيره

الخروج الأوروبي قد يطيح بالمدرب الإيطالي من السيدة العجوز

يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي، لإجراء اجتماع حاسم مع ماسيميليانو أليجري المدير الفني للفريق لتحديد مصيره.

يوفنتوس خرج من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، بعد الخسارة من أياكس أمستردام 2/1 في إياب دور الثمانية.

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أليجري أكد بعد المباراة أنه لن يرحل عن يوفي، وسيعمل مع إدارة النادي على وضع خطة للموسم القادم.

ومع ذلك أكدت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس، سيجتمع بأليجري خلال الأيام القادمة للوقوف على إمكانية استمراره أو رحيله.

وفي حالة الاتفاق على استمرار أليجري، قد يوقع الإيطالي على عقد جديد يستمر لـ2021 أو 2022.

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ومن المتوقع وضع خطة للانتقالات من أجل تعزيز صفوف يوفنتوس، لزيادة حظوظ الفريق في المنافسة الأوروبية.

يذكر أن تقارير صحفية أكدت وجود مفاوضات بين يوفنتوس وأنطونيو كونتي، للعودة مرة أخرى للسيدة العجوز في حالة الاستقرار على رحيل أليجري.