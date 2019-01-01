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تشيلسي يستقر على خليفة هازارد

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Getty Images
تعرف على خليفة هازارد في تشيلسي
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

استقر نادي تشيلسي الإنجليزي على خليفة البلجيكي إيدين هازارد بعد اقتراب الأخير من الرحيل لصفوف ريال مدريد.

التقارير الصحفية تؤكد توصل ريال مدريد وتشيلسي لاتفاق نهائي بشأن انضمام هازارد للنادي الملكي في الموسم المقبل.

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وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ تشيلسي طلب 116 مليون يورو للتخلي عن هازارد بينما لم يكن الملكي مستعدًا لتقديم أكثر من 90 مليون يورو ولكن في الأخير الصفقة قد تنتهي بمبلغ يتراوح بين 103 إلى 105 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ البلوز استقر على ضم نيكولاس بيبي، لاعب ليل الفرنسي، خلال الصيف المقبل ليكون خليفة هازارد ويقود هجوم الفريق اللندني.

وأوضحت الصحيفة أنّ صاحب الـ 23 لن يغادر ليل بأقل من 80 مليون يورو وهو ما قد يحصل

جدير بالذكر أنّ إنتر الإيطالي وبرشلونة الإسباني يحاولان التعاقد مع بيبي خلال الفترة المقبلة في ظل تألقه في الدوري الفرنسي.

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