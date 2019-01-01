تشيلسي يستقر على خليفة هازارد

تعرف على خليفة هازارد في تشيلسي

استقر نادي تشيلسي الإنجليزي على خليفة البلجيكي إيدين هازارد بعد اقتراب الأخير من الرحيل لصفوف ريال مدريد.

التقارير الصحفية تؤكد توصل ريال مدريد وتشيلسي لاتفاق نهائي بشأن انضمام هازارد للنادي الملكي في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ تشيلسي طلب 116 مليون يورو للتخلي عن هازارد بينما لم يكن الملكي مستعدًا لتقديم أكثر من 90 مليون يورو ولكن في الأخير الصفقة قد تنتهي بمبلغ يتراوح بين 103 إلى 105 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ البلوز استقر على ضم نيكولاس بيبي، لاعب ليل الفرنسي، خلال الصيف المقبل ليكون خليفة هازارد ويقود هجوم الفريق اللندني.

🔴🔵 أثناء مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد ، قدم سولشاير لراشفورد ورقة حول تغيير طريقة اللعب، ثم ألقى راشفورد الورقة بعد قراءتها.



يبدو أن شتيجن شعر بالملل الشديد من المباراة، ليذهب ويلتقط الورقة ويقرأها😂😂 pic.twitter.com/NMdL3PGkKX

— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 18, 2019

وأوضحت الصحيفة أنّ صاحب الـ 23 لن يغادر ليل بأقل من 80 مليون يورو وهو ما قد يحصل

جدير بالذكر أنّ إنتر الإيطالي وبرشلونة الإسباني يحاولان التعاقد مع بيبي خلال الفترة المقبلة في ظل تألقه في الدوري الفرنسي.