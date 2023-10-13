"يوفنتوس يجب أن يهبط، علم بإدمان لاعبه ورفض الإبلاغ عنه"

هجوم عنيف على النادي الإيطالي

كشف المصور الإيطالي الشهير فابريزيو كورونا، عن مفاجأة مدوية بقضية تورط نيكولو فاجيولي لاعب يوفنتوس في فضيحة مراهنات جديدة.

العديد من التقارير الصحفية الإيطالية كشفت عن تورط فاجيولي في عمليات مراهنة محظورة دون الحصول على إذن، حيث من المقرر أن يمثل صاحب الـ22 سنة أمام سلطات التحقيق في تورينو لمواجهته بالاتهامات.

وفي هذا السياق قال كورونا في تصريحات لـ"Sportitalia":"يوفنتوس علم بأمر فاجيولي منذ الأول من أغسطس، وعندما ظهرت الأخبار لم يستدعيه النادي لمعاقبته ورفضوا الإبلاغ عنه، إنها جريمة تستحق الهبوط بسببها".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"أقوم بإجراء تحقيق نظيف مثل القضاء عن هذه القصة، لو تعرضت للقتل فسأكون سعيدًا تجاه هذه النهاية السيئة لتلك القصة".

وتابع:"فاجيولي كان في ورطة لأنه ظل يراهن لفترة طويلة وكان عليه ديون ثقيلة للغاية، أليجري طرده من الفريق والنادي كان يعرف أن لاعبه يدمن المراهنات ولم يبلغ عنه، لذلك هناك مسؤولية قانونية واقعة على يوفنتوس".

نفس ماحدث مع فاجيولي ينطبق على ساندرو تونالي لاعب وسط نيوكاسل يونايتد ونيكولو زانيولو لاعب أستون فيلا، حيث أكد الاتحاد الإيطالي مثولهما معًا أمام سلطات التحقيق.

وقال كورونا عن الثنائي:"الشرطة لم تذهب إلى كوفرسيانو إلا بعد أن أتت إلي، الأمر يشبه قضية كالتشيوبولي جديدة بتورط بعض اللاعبين الآخرين، كشف لي أحد المخبرين أن زانيولو كان يراهن على مباراة روما في كأس إيطاليا عندما كان على مقاعد البدلاء".

يذكر أن فابريزيو كورونا يعتبر أحد أشهر المصورين في تاريخ إيطاليا، حيث تم الحكم عليه بالحبس لمدة خمس سنوات بتهمة ابتزاز المشاهير بصور مسيئة، وسبق له الهروب قبل الاستسلام للشرطة بالقرب من مدينة لشبونة البرتغالية في 23 يناير 2013.