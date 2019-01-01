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يوفنتوس يترقب موقف ألبا في برشلونة

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هل يكون الموسم الحالي هو الأخير لألبا في برشلونة؟

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يترقب نادي يوفنتوس الإيطالي موقف جوردي ألبا، لاعب برشلونة، من تمديد عقده والذي ينتهي في صيف 2020.

برشلونة يحاول تجديد عقد ألبا إلا أنّ المفاوضات معقدة.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية إن يوفنتوس بدأ التفاوض مع ألبا بشأن الانضمام إلى البيانكونيري بنهاية الموسم الجاري.

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وأوضحت أنّ إدارة الفريق الإيطالي تستغل تعثر المفاوضات وتحاول التعاقد معه بمبلغ منخفض وقد تضطر إدارة برشلونة للموافقة خوفًا من رحيل اللاعب بالمجان.

ألبا بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية اللاماسيا قبل أن ينتقل إلى فالنسيا ويعود إلى برشلونة في 2012.

وحقق الدولي الإسباني بطولة الدوري 4 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة بقميص البلوجرانا.

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