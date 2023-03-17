يوفنتوس وإنتر: البث المباشر والقنوات التلفزيونية وموعد المباراة وكيف تشاهدها؟!

كيف تشاهد مباراة يوفنتوس وإنتر في الدوري الإيطالي ومتى موعدها؟! وما هو التشكيل المتوقع للفريقين؟

إنتر سيواجه يوفنتوس في الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو يوم السبت، فكيف تشاهد المباراة ومتى تقام بالتحديد؟

تاريخ وموعد مباراة إنتر ويوفنتوس وملعب اللقاء

المباراة: إنتر ضد يوفنتوس التاريخ: الأحد 19 مارس 2023. موعد المباراة: 21:45 بتوقيت القاهرة.

22:45 بتوقيت السعودية. الملعب: سان سيرو

كيف تشاهد مباراة إنتر ويوفنتوس في الدوري الإيطالي وما هي القنوات الناقلة؟

المباراة تعرض بشكل حصري في الشرق الأوسط على قنوات أبو ظبي الرياضية، وتطبيق ستارز بلاي.

ويمكنك متابعة البث الكتابي لها عبر GOAL والذي سيتم نشره في وقت لاحق.

القنوات المنطقة أبو ظبي الرياضية الشرق الأوسط منصة ستارز بلاي الشرق الأوسط (عبر الإنترنت)

التشكيل المتوقع لإنتر ويوفنتوس

تشكيل إنتر (3-5-2)

أندريه أونانا، ماتيو دارميان، فرانشيسكو أتشيربي، ميلان سكرينيار، دينزل دومفريس، هنريك مخيتاريان هاكان تشالهان أوغلو، نيكولو باريلا، فريدريكو دي ماركو، لاوتارو مارتينيز، إدين دجيكو.

تشكيل يوفنتوس (3-5-1-1)

فويتشيك شتشيسني، دانيلو، جليسون بريمير، فريدريكو جاتي، خوان كوادرادو، نيكولو فاجيولي، مانويل لوكاتيلي، أدريان رابيو، فيليب كوستيتش، أنخيل دي ماريا، دوسان فلاهوفيتش.