هيلاس فيرونا 0 × 0 يوفنتوس

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10’ يارباااااااااااااااه،،،،، تسديدة قوية عن طريق ديفيد فاراوني لاعب فيرونا من على يمين المنطقة لكن ابعدها الحارس فويتشيك تشيزني ببراعة إلى ركنية

8’ ضغط وسيطرة من لاعبي هيلاس فيرونا على دغاعات يوفنتوس

7’ ركنية تنفذ بعرضية من ميجيل فيلوسو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

6’ ضغط متقدم من أصحاب الأرض ومحاولات مستمرة للإختراق من العمق

5’ تمريرات بين أقدام لاعبي يوفنتوس فى منتصف الميدان

3’ ركنية لليوفنتوس تنفذ بعرضية من ميراليم بيانيتش لكن ابعدها الدفاع من على القائم القريب

2’ انطلاقة عن طريق ديفيد فاراوني من الجهة اليمنى تنتهي بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / كارلو بينسوليو / آرون رامسي / بلايس ماتويدي / جيانلويجي بوفون / ماتيا دي تشيليو / باولو ديبالا / دانييلي روجاني

يوفنتوس: يبدأ المدرب ماوريتسيو ساري بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من فويتشيك تشيزني / خوان كوادرادو / ماتياس دي ليخت / ليوناردو بونوتشي / أليكس ساندرو / رودريجو بينتانكور / ميراليم بيانيتش / أدريان رابيو / دوجلاس كوستا / جونز إيجواين / كريستيانو رونالدو

البدلاء / ماريوسز ستيبيتسكي / جيامباولو باتزيني / فاليريو فيري / ألان إمبيريور / سامويل دي كارمن / أليساندرو بيرادي / بوريس رادونوفيتش / فيديريكو ديماركو / سالفاتوري بوكيتي / فالينتين إيسريك / كلود أدجابونج

هيلاوس فيرونا: يبدأ المدرب إيفان جورينش بطريقة (4/5/1) وتضم كلًا من ماركو سيلفستري / أمير رجماني / ماراش كومبولا / كوراي جانتر / ديفيدفاراوني / سفيان مرابط / ميجيل فيلسو / ماتيو بيسينا / ماتيا زاكاني / فابيو يوريني

تشكيل الفريقين:

في المقابل، يتواجد هيلاس فيرونا في الترتيب العاشر برصيد 20 نقطة ومن المتوقع أن يكون خصمًا عنيدًا للغاية للسيدة العجوز، خاصًة وأن المباراة ستقام على ملعبه، أضف إلى ذلك أن الفريق لم يخسر في الدوري منذ 7 ديسمبر الماضي أمام أتالانتا.

نجح البيانكونيري خلال الجولة الماضية في الحفاظ على الصدارة بعد أن تفوق على فيورنتينا بهدفين نظيفين ليصل إلى النقطة 54 نقطة بفارق 6 نقاط عن الإنتر الذي مازال لم يلعب مباراته في الجولة 22.