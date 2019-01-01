فريق وحيد تصدر السيري آ بفارق 11 نقطة، من هو؟

هذا الفارق من النقاط لم يحدث سوى مرة واحدة في السيري آ

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح يوفنتوس في الفوز على لاتسيو واستغلال تعادل نابولي مع ميلان أمس لتوسيع الفارق في صدارة الدوري الإيطالي إلى 11 نقطة.

وتخطى يوفنتوس اختبار لاتسيو الصعب خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد فيما أجبر نابولي على التعادل سلبيًا مع ميلان أمس، ليتسع الفارق بين الفريقين في صدارة السيري آ إلى 11 نقطة بعد الجولة الـ21.

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أوبتا للإحصائيات أفادت أن ذلك الفارق في النقاط بين متصدر السيري آ ووصيفه لم يحدث أبدًا سوى مرة واحدة منذ بدء احتساب الفوز بـ3 نقاط لا نقطتين، ذلك خلال موسم 2006-2007 الذي انتهى بتتويج الإنتر باللقب وحلول روما في المركز الثاني.

يُذكر أن اليوفنتوس كان غائبًا عن السيري آ خلال موسم 2006-2007 نتيجة عقابه بالهبوط للسيري بي صيف 2006 على خلفية قضية الكالتشيوبولي الشهيرة.