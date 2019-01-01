شكوك حول لحاق كيليني بمواجهة أياكس أمستردام

ضربة قوية لدفاع يوفنتوس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تعرض جيورجيو كيليني لإصابة خلال تدريبات يوفنتوس يوم الإثنين، مما يُهدد مشاركته في مواجهة أياكس أمستردام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا غدًا الأربعاء.

وأشارت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت لإصابة المدافع الإيطالي في عضلة الساق مما قد يُبعده عن الرحلة إلى هولندا، وأن المدرب ماسيميليانو أليجري سيدفع بدانيلي روجاني بدلًا منه، خاصة مع معاناة الثنائي أندريا بارزالي ومارتن كاسيريس من الإصابة.

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من جانب آخر، تُثار الشكوك أيضًا حول قدرة الثنائي دوجلاس كوستا وإيمري كان من اللحاق بالمباراة، فيما جاءت الأخبار السعيدة من كريستيانو رونالدو الذي قد يعود للعب بعد غيابه عن الفريق منذ تعرضه للإصابة مع منتخب البرتغال.

وكان رونالدو قد تعرض لإصابة في فترة التوقف الدولي الأخيرة مما اضطره لمشاهدة المباريات الثلاثة الأخيرة لليوفنتوس في السيري آ من منزله، لكنه أصبح قادرًا على العودة الآن وعلى الأرجح سيقود هجوم يوفنتوس ضد أياكس.