كوينتراو لا يستطيع الحديث عن رحيله من ريال مدريد

البرتغالي لم يشارك في المواسم الأخيرة مع الملكي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

عاد المدافع البرتغالي، فابيو كوينتراو، لاعب ريو أفي البرتغالي الحالي، وريال مدريد الأسبق، للحديث عن تجربته مع الملكي ورحيله عن صفوفه.

وتحدث الظهير الأيسر البرتغالي البالغ 31 عامًا، والذي قضى 7 مواسم بقميص ريال مدريد، بعد خسارة فريقه من سبورتينج لشبونة بنتيجة 3-0 عن تجربته.

ليقول: "هناك العديد من الأشياء التي حدثت، وإذا أردت شرح ما حدث في الـ31 من اغسطس، ستكشتفون ماذا حدث، أريد الحديث عن هذا، لكن للأسف، لا استطيع".

وواصل: "لدي مسيرة رائعة، وفزت بالعديد من الألقاب، ولعبت مع أفضل فرق العالم والآن للأسف عدت لمنزلي".

- هل أخبار انتقالك إلى ريال مدريد صحيحة؟ pic.twitter.com/9gDlaiVu8V — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 8, 2019

وأتم: "لا أنظر للخلف، أنظر إلى ما يمكنني القيام به، الآن أنا هنا وأريد مساعدة فريقي بالدوري البرتغالي".

ويحتل ريو أفي المركز التاسع في الدوري البرتغالي، وليس لديه فرص في التأهل الأوروبي.

وخاض كوينتراو 19 مباراة الموسم الحالي، اكتفى فيها بصناعة 3 أهداف.