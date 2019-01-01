ماذا قدم يوفنتوس دون رونالدو هذا الموسم؟

اللاعب غائب عن فريقه للإصابة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تعرض كريستيانو رونالدو لإصابة عضلية خلال مباراة منتخب بلاده البرتغال ضد ضربيا في تصفيات يورو 2020 خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وغاب اللاعب عن اللعب مع يوفنتوس منذ تلك الإصابة، إذ لم يلعب ضد إمبولي وكالياري في السيري آ، ويُتوقع أن يمتد غيابه لأسبوع أو أسبوعين إضافيين.

الخبر الأسوأ بالتأكيد لدى عشاق السيدة العجوز هو غياب النجم البرتغالي عن مواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام، والتي ستُلعب يوم العاشر من إبريل المقبل.

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وانضم رونالدو لليوفنتوس قادمًا من ريال مدريد بداية الموسم الجاري، وقد غاب خلاله عن 5 مباريات، 4 في الدوري الإيطالي والخامسة في دوري الأبطال، دعونا نرى ماذا فعل يوفنتوس في غيابه ...

بوجود رونالدو وجه المقارنة بغياب رونالدو 36 مباريات 5 29 فوز يوفنتوس 4 3 تعادل يوفنتوس 0 4 خسارة يوفنتوس 1 67 أهداف لصالح يوفنتوس 10 1.9 معدل أهداف يوفنتوس في المباراة 2 81% نسبة الانتصارات 80% 2.5 معدل النقاط لكل مباراة 2.4 17.2 معدل التسديدات لصالح يوفنتوس لكل مباراة 14.4 57.2% الاستحواذ 55.9% 82.7% دقة التمرير في نصف ملعب الخصم 80.5% 13.6 معدل الأخطاء المكتسبة لكل مباراة 11.4

الملاحظ أن يوفنتوس لا يتأثر كثيرًا بغياب رونالدو، إذ يجد الفريق التعويض المناسب سواء بالأفراد أو الأداء الجماعي والتكتيكي، إذ هناك عدة أسماء قادرة على تقديم الإضافة المطلوبة مثل ديبالا وبيرنارديسكي ودوجلاس كوستا، وأحيانًا يُقدم أليجري على تغيير خططي لتعزيز القوة الهجومية في غياب أهم عناصر منظومته الأمامية.

ما قد يفتقده يوفنتوس في غياب رونالدو أمام أياكس أمستردام هو خبرة وشخصية اللاعب الأوروبية، بجانب حماسه وروحه القتالية وقدرته على شحن زملائه ونقل حماسه لهم، وكذلك بالطبع اسمه المهم وتأثيره القوي على المنافس، وما يترتب على ذلك من أمور فنية مثل تخفيف الرقابة عن زملائه.

النقطة الفنية التي قد يتأثر بها يوفنتوس سلبًا أمام أياكس حال غياب رونالدو تتمثل في قدرته على دخول منطقة الجزاء والتمركز بها بامتياز والتعامل الرائع مع التمريرات العرضية سواء الهوائية أو الأرضية .. هذا الدور لا يفعله أي لاعب من أجنحة يوفنتوس أو صناع لعبه، بل يكتفون باللعب خارج المنطقة وصناعة الهجوم، دور رونالدو هذا تحديدًا برز أمام أتلتيكو مدريد كما رأينا.

إليكم أخيرًا إحصائيات اللاعب في دوري الأبطال هذا الموسم ...