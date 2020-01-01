يوفنتوس وكالياري: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة يوفنتوس ضد كالياري فى إطار منافسات الجولة 18 من الدوري الإيطالي على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو

يوفنتوس 0 × 0 كالياري

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

البدلاء / رافائيل / جوزيبي سيوتشي / تشارالامبوس ليكوجيانيس / فيدريكو ماتييلو / باولو فاراجو / فالتر بيرسا / وكاس كاسترو / أرتور يوتيتا / أليساندرو ديولا / كريستيان أوليفا / ألبيرتو سيري

كالياري: يبدأ المدرب رولاندو ماران بطريقة (3/5/2) وتضم كلًا من روبن أولسن / فابريزيو كاتشياتوري / سيباستيان والوكويتش / راجنار كلافان / لوكا بيليجريني / ناهيتان نانديز / لوكا تشيجاريني / ماركو روج / راجا ناينجولان / جيوفاني سميوني / جواو بيدرو

البدلاء / ماركو بيجاكا / دانيلو لويز / كارلو بينسوليو / جيانلويجي بوفون / ماتياس دي ليخت / دانييلي روجاني / ماتيا دي تشيليو / إيمري تشان / فيديريكو بيرنارديسكي / جونزالو إيجواين / دوجلاس كوستا

يوفنتوس: يبدأ المدرب ماوريتسيو ساري بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من فويتشيك تشيزني / خوان كوادرادو / ميري ديميرال / ليوناردو بونوتشي / أليكس ساندرو / أدريان رابيو / ميراليم بيانيتش / بلايس ماتويدي / آرون رامسي / باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو

تشكيل الفريقين:

كالياري خصم عنيد وله باع طويل في إحراج الكبار، إلى جانب الموسم المميز الذي يحظى به هذا الموسم، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 29 نقطة ومتسلح بنجمه رادجا ناينجولان، مما ينذر بمباراة لن تكون بالسهلة أبدًا على اليوفي.

ولكن الآن الوقت سيكون في صالح كتيبة ساري من أجل الاستشفاء والتعافي والاستعداد للمرحلة المقبلة، حيث ستدخل الفرق الإيطالية في مرحلة من الراحة ليست بالطويلة ومن ثم تعود لتستأنف منافسات الدوري الإيطالي.

لاتسيو هو الفريق الوحيد في إيطاليا الذي تمكن من التغلب على اليوفي هذا الموسم، فكسبه في الدوري في أول ديسمبر بثلاثة أهداف لهدف، ثم عاد لينتصر عليه في السوبر بنفس النتيجة، وهو أمر من غير المألوف للبيانكونيري عندما يتعلق الأمر بالكالتشيو.

نكسة جديدة لموسم يوفنتوس كانت في المملكة العربية السعودية، عندما خسر فريق السيدة العجوزة بثلاثية من لاتسيو في إطار كأس السوبر الإيطالي، ليخسر أول ألقابه تحت إمرة مدربه ماوريسيو ساري.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة يوفنتوس ضد كالياري ضمن فعاليات الجولة 18من الدوري الإيطالي، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./