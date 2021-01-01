يوفنتوس وفيورنتينا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا بالجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي بملعب أرتيميو فرانكي..

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فيورنتينا 1 × 1 يوفنتوس

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

90 محاولة أخرى من يوفنتوس ولكن دراجوفسكي يتألق ويمسك بالكرة قبل أن تصل لرونالدو

83 أوووووووووووه رونالدو يهدر فرصة التقدم، عرضية من كولوشيفسكي تمر بغرابة شديدة من أمام الدون البرتغالي

82 انطلاقة من لاعب وسط فيورنتينا وتسديدة قوية ولكن الدفاع يتصدى لها ويشتت الكرة

80 وصلنا إلى أخر 10 دقائق من المباراة ولازالت النتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

72 هدوء نسق اللعب قليلًا بدون أي فرص حقيقية من الطرفين في الدقائق الأخيرة

68 البرتغالي كريستيانو رونالدو يقدم أداء سئ جدًا حتى الآن

63 مررررررررتدة خطيرة، دراجوفسكي والدفاع يتألقان ويخرجان الكرة إلى ضربة ركنية

60 ضربة حرة غير مباشرة ليوفنتوس، خطيرررررررة، الكرة وصلت لبونوتشي الذي لعبها برأسه بعد خروج خاطئ من الحارس، ولكنها تمر بسلام على دفاع الفيولا

59 فيورنتينا يعود للاستحواذ على الكرة مرة أخرى

55 تسديدة قووووووووية من بولجار ولكن تشيزني يخرج الكرة لضربة ركنية، لاعبي فيورنتينا كانوا يمررون الكرة بكل أريحية في وسط يوفنتوس قبل تسديد الكرة

52 أوووووووه بولجار يلعب الكرة وترتطم بالحائط وتمر فوق العارضة بقليل، ضربة ركنية لفيورنتينا

50 خطأ لفيورنتينا من مكان خطير بعد عرقلة من دي ليخت لفرانك ريبيري

49 يوفنتوس يضعط بقوة بحثًا عن الهدف الثاني

46 عرضية من الجهة اليمنى للفيولا، رأسية من فلاهوفيتش ولكن تشيزني يمسك بالكرة

45 جووووووووووووووووووووووووووووووووول يا لها من بداية، البديل موراتا من أول لمسة، يراوغ كاسيريس على الجهة اليمنى ويسدد الكرة بشكل جميل في أقصى الزاوية اليمنى لدراجوفسكي

بيرلو يجري تبديلين بدخول كولوشيفسكي وموراتا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مستحق لفيورنتينا بهدف نظيف سجله فلاهوفيتش من ركلة جزاء

46 ضربة ركنية لفيورنتينا، الكرة تصل إلى ميلينكوفيتش الذي يلعبها برأسه ولكنها تعلو العارضة

43 أوووووووووووووووووووه رامسي يهدر التعادل ليوفنتوس بعد أن انفرد بالمرمى بعد تمريرة رائعة من بينتاكور، كرة الويلزي مرت بجوار القائم الأيسر

42 عررررررضية من ساندرو ولكن الكرة عالية جدًا ودراجوفسكي يمسكها بسهولة

40 دي ليخت يسقط على حدود منطقة الجزاء بعد لعب الضربة الحرة ولكن الحكم لا يحتسب أي شئ

39 خطأ لصالح يوفنتوس بعد تدخل قوي من إيجور على قدم كوادرادو

36 فلاهوفيتش يسدد الكرة ولكنها تمر بسلام على يوفنتوس

35 ضربة حرة لفيورنتينا من مكان خطير

28 جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول فلاهوفيتش يحرز ركلة الجزاء بشكل جميل ويمنح فريقه تقدم مستحق تمامًا

28 حكم المباراة يحتسب ركلة جزاااااااااااااااااااااااااااااااااااء لفيورنتينا

26 مطالبات بلمسة يد على رابيو داخل منطقة الجزاء، الحكم قرر متابعة اللقطة عبر تقنية الفار

25 أووووه الكرة تسقط من يد تشيزني ولكن دفاع يوفنتوس يشتتها سريعًا

24 فيورنتينا هو الأخطر في تلك الدقائق، هل يترجم ذلك إلى هدف؟

20 أوووووووووووه غير معقول! تسديدة من بولجار ترتطم بدفاع يوفنتوس وتصطدم بالقائم قبل أن يمسك تشيزني بالكرة

18 تسديدة قووووووووووية ورائعة من المدافع ميلينكوفيتش ولكن تشيزني يتألق ويخرجها لضربة ركنية

16 عررررررضية من الجهة اليسرى للفيولا، ساندرو يشتت الكرة لضربة ركنية قبل أن تصل للخطير فلاهوفيتش

مرور ربع ساعة والمباراة بدون أي فرص حقيقية حتى الآن

9 ضربة حرة غير مباشرة لفيورنتينا، بونوتشي يشتت الكرة إلى رمية تماس ويسقط متألمًا على الأرض

6 أوووووووووووه فرصة خطيرة ليوفنتوس، رونالدو يقطع تمريرة خاطئة من الفيولا، يمرر بالكعب إلى كوادرادو الذي يلعب كرة عرضية ولكن دراجوفسكي يمسك بالكرة

3 تمريرة طولية من بونوتشي إلى كوادرادو ولكن الكرة تطول وتصل ضربة مرمى لفيورنتينا

2 سيطرة واستحواذ من يوفنتوس في أولى دقائق المباراة

انطلاق المباراة

تشكيل فيورنتينا

يبدأ المدرب ياكيني بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2



دراجوفسكي

إيجور - ميلينكوفيتش - بيزيلا - كاسيرس

كاستروفيلي - أمرابط - بولجار - فينوتي

ريبيري - فلاهوفيتش

تشكيل يوفنتوس

يبدأ المدرب أندريا بيرلو بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-5-2



تشيزني

بونوتشي - دي ليخت - كيليني

ساندرو - رامسي - بينتاكور - رابيو- كوادرادو

ديبالا - رونالدو

في المقابل يتواجد الفيولا في المركز الرابع عشر وبفارق 5 نقاط فقط عن مراكز الهبوط لذلك يجب على الفريق جمع أكبر عدد ممكن من النقاط في ما تبقى من مباريات الموسم من أجل ضمان بقائه في الدوري.

يواجه البيانكونيري مواجهة شرسة للغاية للحفاظ على تواجده في المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا حيث يتواجد في المركز الرابع بفارق نقطة عن الخامس نابولي وخلف الثاني ميلان بفارق نقطة، وبحاجة لاستمرار الانتصارات للإبقاء على كامل حظوظه الأوروبية.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة يوفنتوس أمام فيورنتينا في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي والتي ستُقام على ملعب أرتيميو فرانكي.