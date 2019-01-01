الاسكوديتو الثامن .. لاعبان فقط تُوجا بهم جميعًا مع يوفنتوس

حسم يوفنتوس اللقب الثامن على التوالي لصالحه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حسم يوفنتوس رسميًا لقب الدوري الإيطالي لموسم 2018-2019 وهو الثامن له على التوالي والـ35 في تاريخه، بعد انتصاره على فيورنتينا 2-1 ضمن الجولة الـ33 للسيري آ.

وبدأت مسيرة الألقاب الثمانية المتتالية بنهاية موسم 2011-2012 حين تمكن أنتونيو كونتي من قيادة السيدة العجوز لانتزاع اللقب بعد صراع شرس جدًا مع ميلان حامل لقب الموسم السابق والذي كان يقوده ماسيميليانو أليجري المدير الفني الحالي ليوفنتوس.

وبالنظر لقائمة اللاعبين المتوجين مع الفريق خلال تلك الرحلة الطويلة، نجد أن لاعبين فقط تمكنا من الفوز بالـ8 ألقاب وهما جيورجيو كيليني وأندريا بارزالي.

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يوفنتوس كان قد ضم كيليني من ليفورنو صيف 2004 ومن ثم تخلى عن نصف بطاقته وأعاره إلى فيورنتينا موسم 2004-2005، وبعد تألقه اللافت اشترى البيانكونيري كامل بطاقة اللاعب وضمه لصفوفه ليبدأ معه رحلة المجد والتألق منذ موسم 2005-2006.

وكان كيليني من اللاعبين الذين رفضوا التخلي عن السيدة العجوز بعد قرار الهبوط إلى السيري بي، وخاض مع الفريق موسم 2006-2007 في السيري بي قبل أن يعود ويعيش سنوات التخبط الفني والإداري حتى استقرت الأمور وبدأت الألقاب تعود لخزائن النادي موسم 2011-2012.

أما اللاعب الآخر، بارزالي، فقد ضمه يوفنتوس من فولفسبورج في يناير 2011 مقابل 300 ألف يورو فقط، بجانب 300 ألف أخرى حوافز، إذ كان عقده سينتهي مع النادي الألماني بعد 6 أشهر فقط.

ومع تعيين كونتي مديرًا فنيًا للفريق في الموسم التالي، أصبح بارزالي أحد أهم عناصر الدفاع في يوفنتوس، خاصة ضمن طريقة اللعب بـ3 مدافعين، وقد خلق مع زميليه ليوناردو بونوتشي وجيورجيو كيليني ثلاثيًا دفاعيًا رائعًا سُمي بالـ BBC.

بارزالي خلال تلك الرحلة الطويلة كان أحد أفضل وأهم عناصر يوفنتوس في أرض الملعب وغرفة الملابس، لعب بذكاء كبير في المنطقة الخلفية وكان القائد الرائع للمنظومة الدفاعية أمام المخضرم جانلويجي بوفون، وباعتقادي أنه يُمثل واحدة من أهم الصفقات وأفضلها في تاريخ يوفنتوس والسيري آ.

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جانلويجي بوفون الذي غادر هذا الموسم إلى باريس سان جيرمان.

ليوناردو بونوتشي الذي لم يلعب مع الفريق في الموسم الماضي بعدما انتقل للميلان قبل أن يعود صيف 2018.

كلاوديو ماركيزيو الذي انتقل لصفوف زينيت سان بطرسبرج في سوق الانتقالات الصيفي الأخير.

ستيفان ليختشتاينر الذي أنهى رحلته الصيف الماضي في تورينو وتوجه للعب مع آرسنال.

أندريا بارزالي أعلن اعتزاله اللعب نهاية الموسم الجاري، ولذا لم يتبق ممن بدأ الرحلة وخاضها بالكامل سوى كيليني .. تُرى، هل سيحصل على الاسكوديتو التاسع في مثل تلك الأيام من عام 2020؟ أم يكون لأندية ميلان وإنتر وروما ونابولي رأيًا آخرًا؟