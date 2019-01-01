روما لم يعد النادي الإيطالي الوحيد المهتم بحكيم زياش

النجم المغربي مطلوب في إيطاليا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لم يعد روما هو النادي الإيطالي الوحيد المهتم بالتعاقد مع حكيم زياش نجم أياكس أمستردام الصيف القادم.

إذ أفادت صحيفة فرانس فوتبول أن اللاعب الدولي المغربي بات هدفًا لإدارة الإنتر لتعزيز صفوف الفريق خاصة مركز الجناح في الموسم القادم.

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صاحب الـ26 عامًا كان قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص الجالوروسي الصيف الماضي، لكن خلافًا حول التفاصيل المالية مع ناديه الهولندي أدى لتراجع روما وتوجهه لخافيير باستوري من باريس سان جيرمان.

زياش يحظى بموسم رائع مع أياكس أمستردام خاصة في دوري أبطال أوروبا، وقد أحرز له 19 هدفًا في جميع البطولات، وسبق أن أبدت عدة أندية اهتمامًا به خاصة برشلونة وليفربول وثنائي مدينة مانشستر الإنجليزية.

وتُقدر قيمة اللاعب بين 35-40 مليون يورو وهو مرتبط بعقد مع أياكس ينتهي بعد عامين، وقد تزداد قيمته المالية حال نجاحه في قيادة فريقه الهولندي لنهائي دوري أبطال أوروبا أو حتى الفوز باللقب، إذ سيُواجه توتنهام في نصف النهائي.