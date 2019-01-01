بوتشيتينو: توتنهام يستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا

المدرب يرى فريقه قادرًا على تحقيق المجد القاري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يرى ماوريتسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام أن فريقه يمتلك ما يلزم للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ذلك خلال تصريحاته قبل موقعة الإياب أمام بوروسيا دورتموند في ثمن نهائي البطولة.

وسيبدأ السبيرز المباراة على ملعب سيجنال إيدونا بارك وهو متقدم بنتيجة 3-0 التي أحرزها ذهابًا، مما يضعه في وضع ممتاز مقارنة بمنافسه الألماني الذي سيسعى جاهدًا لتفادي تلك الفجوة واقتناص بطاقة التأهل من ملعبه.

المدرب الأرجنتيني قال قبل اللقاء "في بطولات مثل دوري الأبطال والدوري الأوروبي والكؤوس المحلية، أنت لا تحتاج فقط للفوز بالمباريات لتمر للنهائي، بل أنت بحاجة أيضًا لتكون محظوظًا أحيانًا. أعتقد أننا رأينا الكثير من الحالات التي يصل بها فريق ما للمباراة النهائية ولم يكن الأفضل في البطولة".

رويس: بوروسيا دورتموند قادر على فعل "المستحيل" أمام توتنهام

أضاف "الأهم دومًا بالنسبة لي هو البريميرليج أو البوندسليجا، حيث الفريق الأكثر ثباتًا في مستواه يفوز دومًا، والفريق الأفضل يهزم دومًا الـ19 الآخرين".

أتم عن مواجهة دورتموند "نحن نثق بالطبع على قدرتنا هزيمة أي فريق، لكننا بحاجة الآن لتأدية عملنا جيدًا وباحترافية وأن نتمتع بالشراسة اللازمة ونحاول نسيان مباراة الذهاب. نحن نتمتع بالإيجابية دومًا، سواء في عقولنا أو طموحنا. نثق بأنفسنا ونحن بالطبع قادرون على هزيمة أي فريق".