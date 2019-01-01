يوفنتوس يقرر مسامحة رونالدو

النجم البرتغالي أسال الحبر في الصحف الإيطالية

كشفت تقارير إعلامية إيطالية أن يوفنتوس قرر مسامحة كريستيانو رونالدو، نجمه البرتغالي، في أعقاب سوء الفهم بلقطة تبديله بلقاء ميلان الأخير.

وشوهد رونالدو غاضباً لحظة التبديل ودخل مباشرة لغرف خلع الملابس، كما تحدثت تقارير أنه غادر ملعب المباراة قبل نهايتها.

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وذكرت "توتوسبورت" أن لاعبي يوفنتوس والمدرب ماوريتسيو ساري قررا مسامحة رونالدو على تصرفه بعدما تأكدوا أنه كان غاضباً من شعوره بالألم، وليس التبديل.

وبحسب الصحيفة، فاللاعب كان محط سخط زملائه أثناء المباراة لأنهم اعتبروا تصرفه فردي وأناني، ولكن تراجعوا عن ذلك بعد تأكدهم من الإصابة.

ويعاني رونالدو من آلام في الركبة، وبالتحديد في الأوتار الخارجية، وهو ما تسبب في تبديله في آخر لقاءين للسيدة العجوز بحسب تصريحات ساري.

وشوهد رونالدو يتدرب شكل طبيعي في الجزء المفتوح للإعلام من تدريبات منتخب بلاده البرتغال استعداداً لمباريات تصفيات أمم أوروبا 2020.

وتلعب البرتغال مع ليتوانيا الأربعاء، ثم لوكسمبورج الأحد من أجل حسم بطاقة العبور للبطولة التي تحمل لقبها في 2016.