يوفنتوس يخفض الرواتب بعد موافقة رونالدو

خسائر ضخمة للأندية بسبب توقف الكرة

تحدثت تقارير في إيطاليا عن اتجاه في يوفنتوس لتخفيض رواتب لاعبيه بنسبة 30 بالمائة، وينتظر موافقة نجوم الفريق وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو لتطبيق الأمر.

أزمة استمرار الأندية في دفع نفس الرواتب للاعبيها والاتجاه لتقليصها هي الحديث الأبرز هذه الأيام بالوسط الرياضي، في ظل توقف المنافسات واستمرار الخسائر المالية.

وقالت "توتوسبورت" إن الاتجاه في يوفنتوس هو تقليص رواتب اللاعبين بما يعادل شهر ونصف من الإجمالي، وهو ما وافق عليه قائد الفريق جيورجيو كيليني وزميله جيانلويجي بوفون.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر سيتم عرضه على بقية النجوم، وينتظر النادي موافقتهم أيضاً، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو، من أجل البدء في التنفيذ بداية من الشهر القادم.

الصحيفة أشارت إلى أن رونالدو سيضحي بقرابة أربعة ملايين يورو من راتبه الذي يقارب 31 مليوناً مع السيدة العجوز.

وفي نفس السياق، قال رئيس البيانكونيري أندريا أنييلي في خطاب أرسله للأندية العضوة في رابطة الأندية الأوروبية واستعرضته رويتر أن خطر كورونا هو التهديد الأكبر.

وعنون أنييلي خطورة توقف المنافسات وما له من تأثير على العوائد ودفع الرواتب للاعبين والعاملين، وطالب بالتحرك لمواجهة هذا التحدي بالشكل الأفضل.

وأكد الرجل الذي يترأس الرابطة أيضاً أن المناقشات دائرة من أجل تعديل قوانين اللعب النظيف لتجنيب الأندية الخسائر المادية بسبب التوقف الراهن.

ولم يتم حتى الآن تحديد المصير النهائي للدوريات والمسابقات الأوروبية المختلفة، ويدور الحديث حول إمكانية استكمالها في الصيف المقبل.