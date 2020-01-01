يوفنتوس ضد جنوى: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة يوفنتوس ضد جنوى في الجولة 29 الدوري الإيطالي، والتي تقام على ملعب لويجي فيراريس....

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يوفنتوس 2 × 0 جنوى

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63' هدوء شديد في المباراة، يوفنتوس يستحوذ كليًا على الكرة وجنوى بدون أي خطورة تذكر على مرمى الضيوف.. المباراة في طريقها إلى البيانكونيري بوضوح.

55' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول! ما أروعك يا رونالدو! قذيفة مدوية من الدون من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك بيرن، هدف ولا أروع لا يصد ولا يرد.. يوفنتوس 0:2 جنوى!

54' رابيوت يضيع فرصة قتل المباراة بعد عرضيية مثالية من كوادرادو على رأسه ولكن رأسيته أتت بجوار القائم الأيمن للحارس بيرن بأمتار قليلة.

50' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول!! ديبالا يحرز الهدف الأول لليوفي أخيرًا بعد طول سيطرة ومن تسديدة باختراق عبقري لمنطقة جزاء الخصوم.

46' بداية الشوط الثاني من عمر المباراة، هل يتمكن يوفنتوس من الفوز أم يواصل سلبيته والأداء الفقير مع ساري؟

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف، استراحة قصيرة ونعاود اللقاء معكم في الشوط الثاني.

42' تصدي خيالي من بيرن!!! رونالدو ينفرد ويسدد الكرة في زاوية مستحيلة ولكن بيرن يتألق ويحرم اليوفي من التقدم.

37' اووووووووه.. فرصة خطيرة أخيرًا للضيوف، فافيلي يهدر فرصة التقدم بعد انفراد بتشيزني، القدر كان رؤوفًا باليوفي.

34' فرصة خطيييييييرة للغاية ليوفنتوس، عرضية مميزة من خوان كوادرادو وجدت رأس أدريان رابيوت، لكن مجددًا بيرن يتألق ويزود عن مرماه بنجاح.

31' مناوشات محدودة جدًا ليوفنتوس، لا يعقل هذا العجز في ظل وجود نجوم مثل ديبالا ورونالدو وبيرنارديسكي، لكن حتى الآن باسثتناء تسديدتين رونالدو وبيرنارديسكي لم يُختبر ماتيا بيرن في أي كرة أخرى!

20' كعادة يوفنتوس مع ساري، هيمنة شبه كاملة على الملعب ولكن بعدد قليل جدًا من الفرص، جنوى مستسلم ومتراجع ولم يظهر تشيزني ولو مرة، بينما يكتفي اليوفي بتمريرات لا جدوى لها في منطقة الخصوم.

12' رونالللللللللدووووووووووو! قذيفة من الدون البرتغال ولكن الحارس بيرن يواصل التألق ويتصدى لها ببراعة شديدة.

11' ضغط قوي جدًا من يوفنتوس وتراجع دفاعي كبير من أصحاب الأرض، يوفي أقرب إلى التسجيل بالنظر إلى استسلام خصومه رغم قلة الخطورة على المرمى من قبل زملاء رونالدو حتى الآن.

10' التهديد الأول ليوفنتوس! تسديدة قوية جدًا من بيرنارديسكي ولكن حارس جنوى ماتيا بيرن يتصدى لها ببراعة شديدة.

5' تدخل عنيف جدًا من فافيلي على بونوتشي وبطاقة صفراء مستحقة تمامًا يتحصل عليها، في ظروف أخرى قد يستحق الحصول على البطاقة الحمراء.

4' استحواذ من يوفنتوس على مجريات المباراة ولكن بدون خطورة، جنوى يدافع فقط ولا يحاول الوصول إلى مناطق ضيوفه.

1' صافرة البداية.. الآن تبدأ المباراة والكرة في حوزة يوفنتوس.

تنطلق المباراة في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية.. موعدنا خلال دقائق .

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في البث المباشر لمباراة يوفنتوس وجنوى في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي، والتي تقام على ملعب لويس فيراريس.

يحتل السيدة العجوز صدارة الدوري بفارق 4 نقاط فقط عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، وهنا تكمن أهمية المباراة بالنسبة للبيانكونيري الذي يسعى لتوسيع الفارق والانفراد بالصدارة، كما ستترقب جماهير النادي تعثر النسور من أجل مصلحة فريقهم ويترقب عشاق كريستيانو رونالدو في جميع أنحاء العالم تتويجه بلقب أخر هذا الموسم.

يقع جنوى في المركز السابع عشر مما يضعه في مأزق، حيث يواجهه شبح الهبوط وخوضه مباراة بهذه الصعوبة قد تزيد من ألامه، وتعادل الفريق في مباراة أمس أمام بريشيا بهدفين لكل منهما ولكن قد تكون لمبارات اليوفي حسابات أخرى.

واستطاع السيدة العجوز اكتساح ليتشي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على أرض يوفنتوس بستاد أليانز ضمن أحداث الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الإيطالي .

تشكيل جنوى:

التشكيل | 3-5-2

ماتيا بيرن

آداما سوماورو - آندريا ماسيلو - كريستيان روميرو

فرانشيسكو كاساتا - ستيفانو ستورارو - لاسي شونه - فالون براهيمي - باولو جيجليوني

أندريا فافيلي - أندريا بينامونتي

البدلاء: نيكولو راديلي - جوران بانديف - لوكاس ليراجير - فيليب جاجيلو - دافيدي بيراسكي - أنتونيو باريكا - ماتيا ديسترو - فيديريكو مارشيتي - إدوارد جولدانيجا - ياجو فالكي - أنتونيو سانابيرا - كريستيان زاباتا

تشكيل يوفنتوس:

التشكيل | 4-3-3

تشيزني

دانيلو - ليوناردو بونوتشي - ماتيا دي ليخت - خوان كوادرادو

بينتانكور - ميراليم بيانيتش - أندريا رابيوت

باولو ديبالا - كريستيانو رونالدو - فيديريكو بيرنارديسكي

البدلاء: جيانلويجي بوفون - ماركو أوليفيري - جونزالو هيجواين - دانيلي روجاني - دوجلاس كوستا - آرون رامسي - ويسلي - موراتوري - كارلو بينسوليو - بلايز ماتويدي



