يوفنتوس تحت التحقيقات بتهمة الفساد المالي!

أعلنت الشرطة المالية في إيطاليا عن مهاجمتها لمقر نادي يوفنتوس بسبب اتهام المدعي العام في تورينو للنادي بالفساد المالي.

جاء هذا في بيان رسمي أصدرته الشرطة قبل قليل، وأكد خلاله أن عناصرها صادرت مستندات عديدة تخص السنوات المالية الثلاث الأخيرة.

وكتبت الشرطة في بيانها: "بناءً على طلب المدعي العام، قامت الشرطة المالية بالبحث في مقرات يوفنتوس في تورينو وميلانو عن أوراق تخص المعاملات المالية في الفترة بين 2019 و2021".

الوقائع تخص بشكل أساسي تزييف بعض الفواتير ورواتب اللاعبين وأجور الوكلاء بالإضافة إلى أرباح النادي.

وبحسب ما ذكرت تقارير صحفية صدرت عن "كورييري ديلا سيرا"، فهناك عدد كبير من مديري النادي قيد التحقيق في تلك الوقائع.

ويأتي أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس على رأس هؤلاء الذين سيخضعون للتحقيق، وهناك أيضًا نائبه بافيل نيدفيد والمدير الرياضي السابق فابيو باراتيتشي، وغيرهم.

جدير بالذكر أن ذلك التحقيق لم يظهر للنور من العدم، حيث كان قد بدأ في مايو من العام الجاري، بحسب ما ذكر بيان الشرطة.