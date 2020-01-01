لاعب يوفنتوس وبرشلونة السابق: عانيت مع كورونا لمدة 60 يوماً

إصابات عدة بين اللاعبين بالفيروس

كشف لاعب فيورنتينا الحالي ويوفنتوس وبرشلونة سابقاً مارتن كاسيريس عن إصابته بفيروس كورونا، ومعاناته مع المرض لمدة 60 يوماً.

الفيولا من أكثر الأندية التي شهدت إصابات بين صفوفها، إذ تعرض الثنائي خيرمان بيتزيلا وباتريك كوتروني للفيروس، ثم أعلن النادي عن حالات جديدة في صفوفه مؤخراً.

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وقال كاسيريس في حوار عبر إنستجرام: "دون أن أعرف، كنت أعاني من فيروس كورونا منذ 60 يوماً، المرض كان في جسدي طوال تلك المدة".

وأضاف: "عانيت من بعض الأعراض في الفترة من الثامن والخامس عشر من مارس، أثناء التدريبات في منزلي شعرت بصعوبة في التنفس".

وأكمل المدافع: "فالوا لي أن أخضع للحجر لمدة 20 يوماً وسيذهب من نفسه، ولكن يبدو أنه وقع في حبي، بالأمس قمت بالتحليل وظهرت النتيجة سلبية".

ويعد باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، من أكثر اللاعبين الذين عانوا مع الفيروس هو وصديقته أوريانا ساباتيني، إذ استمرت نتائج التحليل الخاصة بهما إيجابية لمدة مقاربة لحالة كاسيريس.

وعادت الأندية في إيطاليا للتدريبات الفردية في الأيام الماضية، بانتظار التوصل لحل بخصوص أزمة البروتوكول الطبي من أجل استئناف التدريبات الجماعية.